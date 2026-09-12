Сборная Катара по волейболу привезла на турнир 13-летнего гиганта. Видео

13-летний волейболист сборной Катара Мубарак Муса Тиик Мадут стал одной из главных сенсаций чемпионата Азии среди взрослых команд. Игрок ростом 210 сантиметров не только регулярно выходит на площадку против опытных соперников, но и входит в число лидеров своей команды по результативности.

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Необычная история юного спортсмена привлекла внимание болельщиков по всему миру после его выступлений на континентальном первенстве в Японии. В трех стартовых матчах турнира Мадут набрал 42 очка и выполнил шесть эйсов. Несмотря на то что Катар проиграл Таиланду, Китаю и Южной Корее со счетом 0:3, именно подросток оказался одним из самых заметных игроков соревнований.

В поединке против Таиланда Мубарак записал на свой счет 12 очков, пять из которых принес блоками. Во встрече с Китаем он набрал 11 очков, а в матче против Южной Кореи стал самым результативным игроком своей команды с 17 очками.

Мадут родился 24 ноября 2012 года в городе Луоньякер на севере Южного Судана. Позже он переехал в Катар и получил возможность развивать спортивную карьеру в этой стране. По данным Международной федерации волейбола, спортсмену действительно 13 лет.

До дебюта во взрослом волейболе Мубарак успел заявить о себе в пляжной версии игры. Летом 2026 года он вместе с партнером завоевал "бронзу" чемпионата Азии U18 и помог Катару получить путевку на юношеский чемпионат мира.

Из-за внушительных физических данных вокруг волейболиста возникли споры в социальных сетях. Многие пользователи сомневаются в официально указанном возрасте спортсмена, однако международные спортивные организации признают его документы действительными.

Главный тренер сборной Катара Камило Сото высоко оценивает потенциал игрока. Специалист сравнил ранний дебют Мадута с началом карьеры знаменитого кубинца Вильфредо Леона, который впервые сыграл за национальную команду в 14-летнем возрасте.

В Катаре рассчитывают, что к чемпионату мира 2029 года, который пройдет в стране, Мубарак станет одним из ключевых игроков национальной сборной.

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