Сборная Италии пропустила невероятный 'невидимый' гол от Германии. Видео за два дня собрало 840 000 просмотров

Сборная Италии по футболу пропустила курьезный гол в четвертьфинале Лиги наций против Германии – момент оказался настолько неожиданным, что казалось, никто не заметил, как немцы начали розыгрыш. Видео эпизода стало вирусным: на одном ресурсе с 23 марта оно набрало 840 000 просмотров, а на другом его посмотрело порядка 210 000 человек.

Видео дня

На 36-й минуте немецкие футболисты заработали угловой, но итальянцы словно не обратили на это внимания. Пока вратарь Джанлуиджи Доннарумма эмоционально обсуждал с защитниками эпизод, Йозуа Киммих быстро ввел мяч в игру, а Джамал Мусиала, оказавшись без опеки, спокойно отправил его в пустые ворота.

Этот мяч стал третьим для Германии в первом тайме и серьезно ударил по моральному состоянию итальянцев. Перед вторым таймом они уступали со счетом 0:3.

Стоит отметить, что в перерыве главный тренер итальянской сборной Лучано Спалетти нашел необходимые слова для своих подопечных. В итоге матч завершился вничью 3:3.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 марта сборная Украины по футболу разгромно проиграла команде Бельгии в плей-офф Лиги наций и по сумме двух матчей не смогла выйти в элитный дивизион А. Ответная встреча на стадионе "Сегека-Арена" в Генке завершилась со счетом 3:0. Первый матч в испанской Мурсии подопечные Сергея Реброва выиграли 3:1.

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