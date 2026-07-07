Сборная Бельгии поиздевалась над ФИФА, США и Трампом после разгромной победы над американцами на ЧМ-2026. Фотофакт

Бельгийские футболисты и пресс-служба национальной команды с сарказмом отреагировали на скандал вокруг допуска нападающего сборной США Фоларина Балогуна к матчу плей-офф чемпионата мира. После победы со счетом 4:1 бельгийцы опубликовали в соцсетях серию ироничных сообщений, адресованных организаторам турнира и своем сопернику.

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Встреча 1/8 финала завершилась уверенной победой Бельгии. Дубль оформил Шарль де Кетеларе, еще по мячу забили Ханс Ванакен и Ромелу Лукаку.

После финального свистка официальный аккаунт бельгийской сборной разместил фотографии Лукаку, празднующего четвертый гол, с подписью: "Отмените это". Публикация стала отсылкой к резонансному решению ФИФА по Балогуну.

Ранее американский форвард получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины и должен был пропустить следующую игру. Однако ФИФА отменила санкцию, что вызвало недовольство бельгийской стороны.

Во время празднования четвертого гола игроки сборной Бельгии также исполнили на поле танец, который связывают с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа. Кроме того, в соцсетях команды появился еще один пост с фразой: "Это называется football", что стало шуткой в адрес американского варианта названия футбола.

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