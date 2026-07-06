"Как можно отстранять?" Трамп впервые прокомментировал скандал с матчем ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что просил Международную федерацию футбола (ФИФА) пересмотреть дисквалификацию форвард сборной Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026. При этом глава Белого дома опроверг, что оказывал давление на руководителя ФИФА Джанни Инфантино и требовал снять дисквалификацию с игрока.

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Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете, передает The Guardian. По данным издания, американский лидер трижды звонил Инфантино, однако сам президент США отметил, что решение принимал не итальянский функционер, а независимая комиссия.

"Я видел этот момент. Я хорошо разбираюсь в спорте. Там даже нарушения не было. Два спортсмена на высокой скорости столкнулись друг с другом. Судья был очень подозрительным. Он принял решение, которого вообще никто не ожидал. И как можно отстранять от игры, которая еще не состоялась? Это очень несправедливо. У нас в составе должны быть лучшие игроки. Комиссия приняла правильно решение", – сказал Трамп.

Напомним, Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной, и должен был пропустить встречу с Бельгией. Отметим, что решение ФИФА вызвало шквал критики. Так Европейский футбольный союз (УЕФА) назвал это переходом всех границ.

Как сообщал OBOZ.UA, самый трогательный момент ЧМ-2026 по футболу попал на видео, собрав сотни тысяч просмотров в сети.

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