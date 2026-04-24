Сарказм и троллинг? Вратарь сборной Украины загадочно отреагировал на отставку Реброва

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин саркастически отреагировал на отставку главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Голкипер "королевского клуба" с нескрываемым троллингом поблагодарил 51-летнего специалиста за совместную работу на фоне того, что он был фактически исключен из состава "сине-желтых".

Видео дня

На своей странице в социальной сети Instagram Лунин написал слова в поддержку Реброва. "Спасибо за совместную работу и за ваше доверие!!! Успехов в будущем!!!" – прокомментировал уход легендарного динамовца с поста наставника главной команды страны футболист.

При этом в слове "доверие" просматривается сарказм, ведь Лунин в последний раз вызывался в сборную летом 2025 года и полностью пропустил отборочный турнир к чемпионату мира-2026. По слухам, между тренеров и вратарем возник конфликта на фоне того, что вратарь якобы требовал себе гарантированное игровое время.

В то же время сам Андрей категорически отверг подобные сообщения в медиа. Кроме того, стоит отметить, что именно кипер "Реала" начинал основным на Евро-2024, но после фиаско в стартовом матче с Румынией (0:3) на турнире больше не появлялся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!