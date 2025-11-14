Вратарь сборной Украины отказался играть за команду, выдвинув ультиматум Реброву – СМИ

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин действительно не хочет приезжать в расположение сборной Украины без гарантии места в основном составе. Голкипер не был вызван в национальную команду на октябрьские и ноябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года из-за того, что проиграл конкуренцию Анатолию Трубину.

Об этом в эфире своей авторской программы на YouTube-канале рассказал известный журналист Игорь Цыганык. Он раскритиковал Лунина за такое отношение к выступлением за главную команду страны и поддержал решение тренера "сине-желтых" Сергей Реброва отказаться от услуг игрока.

"Это национальная сборная. Игроки должны отдаваться и хотеть приезжать сюда. А не выбирать – я хочу играть или не хочу играть. У нас один вратарь сборной Украины уже не приезжает в сборную. И правильно делают, что его не вызывают. Он хочет приехать только тогда, когда он будет в старте. Как такое может быть?" – сказал Цыганык.

Ранее эту информацию подтверждал Игорь Бурбас, который подчеркивал, что Ребров устал от выходок Лунина и перестал его вызывать в сборную.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины проиграла Франции в предпоследнем матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года.

