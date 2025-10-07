'Самый сумасшедший момент в истории футбола' собрал 1 млн просмотров за несколько часов. Видео

Голкипер "Севильи" Томаш Вацлик стал одним из героев момента матча Лиги Европы против бельгийского "Стандарта". Момент случился в сезоне 2018 года, но 7 октября 2025-го обрел новую жизнь в интернете.

"Стандарт" уверенно выигрывал поединок, когда получил шанс забить второй гол. На последних секундах несыгранность Вацлика со своим защитником превратилось в то, что в комментариях болельщики назвали "самым сумасшедшим моментом в истории футбола"

Симон Кьер неудачно сыграл головой, отправив мяч в свои ворота. Вацлику удалось догнать круглый снаряд, совершив потрясающий сейв, а через несколько секунд игрок "Стандарда" Мусса Дженепо, автор единственного гола, угодил в перекладину с центра штрафной.

В итоге "Стандард" удержал минимальное преимущество 1:0 и заметно укрепил позиции в борьбе за путёвку в плей-офф. За несколько часов этот момент собрал более 1 млн просмотров.

