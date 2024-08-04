'Самый странный бой' на Олимпиаде-2024 собрал 500 000 просмотров за сутки. Фото и видео

Полуфинальный бой в командном турнире по дзюдо на Олимпиаде-2024 между Южной Кореей и Францией стал вирусным в сети. Азиаты против легендарного Тедди Ринера (вес 140 кг / рост 204 см) выставили 175- сантиметрового Ли Ен Хвана с весом 80 кг.

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Схватка закономерно получилась скоротечной. Гигантский француз без особого труда отвозил чемпиона Азии и двукратного бронзового призера чемпионатов мира по татами.

Поединок в социальных сетях окрестили "самым странным" на Олимпиаде-2024, а снимки разошлись на мемы, собрав сотни тысяч просмотров.

Пользователи в фоторедакторе дорисовывали Ен Хвану партнеров по сборной, чтобы как-то уровнять шансы.

Отметим, что в итоге Южная Корея завоевала "бронзу" командного турнира Игр-2024, а Франция стала чемпионом, победив в финале Японию. Решающее очко принес французам именно Ринер.

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