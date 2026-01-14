Самое дорогое очко в истории. Теннисист сенсационно выиграл 1 млн единственным розыгрышем. Видео

Детский тренер по теннису из Сиднея Джордан Смит сенсационно выиграл турнир One Point Slam в преддверии Australian Open и получил чек на 1 миллион австралийских долларов. По ходу соревнований он обыграл сразу нескольких звезд мирового тенниса, включая Янника Синнера и Аманду Анисимову.

One Point Slam прошел в рамках расширенной стартовой недели Australian Open и собрал 24 профессиональных игрока, а также любителей и знаменитостей. Формат турнира был необычным: каждый матч состоял всего из одного розыгрыша, а право подачи определялось с помощью "камень, ножницы, бумага". Любителям разрешалось выполнять две подачи, тогда как игроки ATP и WTA имели лишь одну попытку.

Смит получил право участвовать в турнире как чемпион штата Новый Южный Уэльс. На пути к титулу он обыграл двукратного победителя Australian Open Янника Синнера и четвертую ракетку мира у женщин Аманду Анисимову, а в финале оказался сильнее представительницы Тайваня Джоанны Гарленд.

Гарленд, занимающая 117-е место в рейтинге WTA, ранее выбила из турнира третью ракетку мира Александра Зверева, Ника Кирьоса и Марию Саккари.

"Я уже не знаю, что сказать. Перед сегодняшним вечером я был просто рад выиграть хотя бы одно очко. Я очень нервничал, но мне понравилось быть здесь, это был потрясающий опыт", — сказал Смит, добавив, что планирует купить дом на призовые, – сообщает Reuters.

В других эпизодах турнира Мария Саккари выбила первую ракетку мира Карлоса Алькараса после его ошибки на укороченном ударе. "Укороченный — это мой удар, не знаю, что произошло", — признался Алькарас.

Шестикратная чемпионка турниров Большого шлема Ига Свентек уступила испанцу Педро Мартинесу, который также поразил публику на арене Рода Лейвера неожиданной подачей снизу против Александра Бублика. "Я дал ему попробовать его же лекарство", — отметил Мартинес.

Australian Open 2026 пройдет с 18 января по 1 февраля в Мельбурне. Украина будет представлена следующими теннисистами:

Основная сетка (одиночный разряд)

Женщины:

Элина Свитолина

Марта Костюк

Даяна Ястремская

Александра Олейникова

Квалификация

Женщины:

Ангелина Калинина

Юлия Стародубцева

Дарья Снигур

Мужчины:

Виталий Сачко

Если кто-то из игроков успешно пройдет квалификацию, Украина увеличит представительство в основной сетке турнира.

