'Самая низкая в жизни после 'Динамо': Шевченко назвал зарплату на посту президента УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко признался, что зарабатывает на своем нынешнем посту самую низкую зарплату со времен выступлений в составе киевского "Динамо" почти 30 лет назад. Легендарный нападающий также отметил, что платит налоги сразу в двух странах.

Об этом сам Шевченко рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир". Легендарный нападающий "Милана" и обладатель "Золотого мяча" 2004 года добавил, что в УАФ на сегодняшний день нет баснословных зарплат, а сам фонд выплат не превышает 16% бюджета организации.

"Я зарабатываю 25 тысяч долларов, из них я плачу налоги здесь в Украине, и я плачу налоги в Великобритании, поскольку я ее резидент. Я плачу налоги там, плачу двойные. Могу сказать, что это самая низкая зарплата, которую я зарабатывал в жизни после "Динамо". Средства, которые мы используем на зарплаты, – это целевые средства, выделяемые УЕФА и ФИФА на зарплатный фонд. Сегодня в УАФ он составляет 16%. Это ниже, чем было раньше, мы сократили штаб, но повысили ответственность", – сказал Шевченко.

Напомним, бывший нападающий возглавил УАФ в 2024 году на фоне отстранения от должности Андрея Павелко, которого обвинили в финансовых махинациях и растрате средств от УЕФА.

