УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самая необычная хоккеистка сборной Украины поразила сеть своей красотой. Фото

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
1,4 т.
Самая необычная хоккеистка сборной Украины поразила сеть своей красотой. Фото

Арина Леонова, которую друзья и команда привыкли называть Ариной, хотя по паспорту она Карина, сегодня является одной из самых ярких фигур украинского хоккея на траве. В конце августа 23-летняя красавица была признана лучшим игроком чемпионата Украины.

Видео дня
Самая необычная хоккеистка сборной Украины поразила сеть своей красотой. Фото

Леонова родилась в Харькове, но после того, как от нее отказалась мать, еще младенцем попала в приемную семью в Сумах, где воспитывалось более 25 детей.

Самая необычная хоккеистка сборной Украины поразила сеть своей красотой. Фото

В большой семье приходилось работать по хозяйству, делиться самыми маленькими мелочами и бороться за время на тренировки. С детства она столкнулась с буллингом из-за своих африканских корней, но со временем научилась превращать эту особенность в собственную силу.

Несмотря на непростые условия, Арина выросла харизматичной, откровенной и с отличным чувством юмора. В соцсетях за ней следят десятки тысяч подписчиков, которые заваливают девушку комплиментами, восторгаясь ее красотой.

Самая необычная хоккеистка сборной Украины поразила сеть своей красотой. Фото

В то же время Леонова не скрывает любви к родному городу и сознательно отказывалась от предложений иностранных клубов, чтобы оставаться в "Сумчанке" — команде, которая получила Кубок чемпионов Европы и стала базой для сборной Украины.

Полномасштабное вторжение РФ застало Леонову дома в Сумах. Она вспоминает, как во время тренировок над городом пролетали "шахеды", а взрывы стали обыденностью. Несмотря на опасность, девушка осталась с командой и продолжает выступать за Украину.

Самая необычная хоккеистка сборной Украины поразила сеть своей красотой. Фото
Самая необычная хоккеистка сборной Украины поразила сеть своей красотой. Фото
Самая необычная хоккеистка сборной Украины поразила сеть своей красотой. Фото
Самая необычная хоккеистка сборной Украины поразила сеть своей красотой. Фото
Самая необычная хоккеистка сборной Украины поразила сеть своей красотой. Фото
Самая необычная хоккеистка сборной Украины поразила сеть своей красотой. Фото
Самая необычная хоккеистка сборной Украины поразила сеть своей красотой. Фото
Самая необычная хоккеистка сборной Украины поразила сеть своей красотой. Фото

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!