Самая необычная хоккеистка сборной Украины поразила сеть своей красотой. Фото

Арина Леонова, которую друзья и команда привыкли называть Ариной, хотя по паспорту она Карина, сегодня является одной из самых ярких фигур украинского хоккея на траве. В конце августа 23-летняя красавица была признана лучшим игроком чемпионата Украины.

Леонова родилась в Харькове, но после того, как от нее отказалась мать, еще младенцем попала в приемную семью в Сумах, где воспитывалось более 25 детей.

В большой семье приходилось работать по хозяйству, делиться самыми маленькими мелочами и бороться за время на тренировки. С детства она столкнулась с буллингом из-за своих африканских корней, но со временем научилась превращать эту особенность в собственную силу.

Несмотря на непростые условия, Арина выросла харизматичной, откровенной и с отличным чувством юмора. В соцсетях за ней следят десятки тысяч подписчиков, которые заваливают девушку комплиментами, восторгаясь ее красотой.

В то же время Леонова не скрывает любви к родному городу и сознательно отказывалась от предложений иностранных клубов, чтобы оставаться в "Сумчанке" — команде, которая получила Кубок чемпионов Европы и стала базой для сборной Украины.

Полномасштабное вторжение РФ застало Леонову дома в Сумах. Она вспоминает, как во время тренировок над городом пролетали "шахеды", а взрывы стали обыденностью. Несмотря на опасность, девушка осталась с командой и продолжает выступать за Украину.

