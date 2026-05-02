Самая красивая биатлонистка сборной Украины снялась в купальнике и поразила Instagram. Фото

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко свое межсезонье вместе с сестрой проводит в Индонезии. У себя в соцсетях 26-летняя уроженка Чернигова сменила спортивное снаряжение на купальник и поделилась моментами летней активности с поклонниками.

Видео дня

Кроме фотографий с невероятными пейзажами Бали, Кристина выложила несколько видео с закатом и покатушками с сеcтрой на байке.

В комментариях юзеры устроили настоящий пожар, завалив украинку признаниями в любви.

Дмитренко дебютировала на Кубке мира по биатлону в ноябре 2023-го. Наша соотечественница, которая в 2016-м выигрывала Юношескую Олимпиаду в Лиллехамере и чемпионка Украины в масс-старте 2017/18 впервые приняла участие на КМ в составе сборной Украины.

Биатлонистка идеально отстрелялась, продемонстрировала достойную скорость на трассе и смогла поднять команду на 8-е место.

После финиша болельщики в интернете начали обсуждать не только успешное выступление Кристины, но и ее красоту.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабного вторжения в Украину Дмитренко сменила биатлонную винтовку на автомат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!