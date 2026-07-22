Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметился невероятно нелепым высказыванием в адрес президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Россиянин раскритиковал итальянского функционера за события на чемпионате мира 2026 года, который прошел в США, Канаде и Мексике.

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Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот обвинил Инфантино в унижении перед президентом США Дональд Трампом, когда ФИФА отменила дисквалификацию форварду американской сборной Форалину Балогуну.

"Я к Инфантино раньше относился с симпатией, но во время чемпионата мира он вообще упал в моих глазах. Нельзя так пресмыкаться и унижать себя. Вот эту отмененную красную карточку футболисту сборной США даже не знаю, с чем сравнить. Так нельзя, просто феноменально. Инфантино сам себя обнулил. Это полный бред. Думаю, после того, что он делал, то у Инфантино дела не очень. Он унизительно прыгал и скакал перед Трампом", – сказал Васильев, который занимается исключительно тем, что транслирует кремлевскую пропаганду.

Ранее стало известно, что в Европейском футбольном союзе (УЕФА) раскритиковали ФИФА за отмену красной карточки Балогуну.

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА во время финала чемпионата мира 2026 года продемонстрировала свою лояльность к Россию.

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