Сабо рассказал, что со '100-процентной вероятностью' случится с Мудриком после возвращения

Легендарный экс-футболист и тренер сборной Украины Йожеф Сабо уверен, что Михаилу Мудрику после возможного снятия дисквалификации предстоит крайне сложный этап карьеры. По его словам, даже при разрешении вернуться на поле вингеру "Челси" будет очень тяжело физически и тактически, а быстрый камбек на прежний уровень практически исключен.

Французские СМИ ранее сообщили, что дисквалификация Мудрика за проваленный допинг-тест может быть снята уже 17 января 2026 года, после чего "Челси" якобы рассмотрит вариант с арендой украинца. Комментируя эту ситуацию, Йожеф Йожефович отметил, что год вне официального футбола неизбежно скажется на игроке, поскольку индивидуальные пробежки не заменяют полноценной командной работы, тактической подготовки и игровых нагрузок.

По мнению специалиста, Мудрику понадобится серьезная и продуманная программа восстановления, в том числе индивидуальные занятия, а также внимательная работа тренеров по физподготовке. В интервью "Украинскому футболу" Сабо подчеркнул, что главная сложность будет заключаться не только в физике, но и в понимании игры, взаимодействии с партнерами и выполнении тренерских требований.

Отдельно Сабо усомнился в информации о возможной аренде, заявив, что Челси вряд ли станет отдавать игрока, за которого заплатили огромные деньги, если тот получит разрешение играть. Также он считает, что в случае возвращения Мудрика в январе его стоит как можно быстрее привлечь к сборной Украины, пусть даже в ограниченной роли, чтобы поддержать футболиста психологически и дать ему почувствовать доверие.

Подводя итог, Сабо заявил, что для Мудрика "со 100% вероятностью" возвращение будет очень тяжелым. Единственный шанс снова выйти на высокий уровень, по его словам, это время, терпение и кропотливая работа без спешки, с постепенным вводом в игру и полной концентрацией исключительно на футболе.

