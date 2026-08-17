Потеряла мать: как выглядит дочь Владимира Кличко и Хейден Панеттьери и где она сейчас. Фото

В понедельник, 17 августа, стало известно о смерти актрисы и бывшей невесты Владимира Кличко – 36-летней Хайден Панеттьери. У бывшей пары в 2014 году родилась дочь Кая.

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Сейчас девочке 11 лет, она проживает в Украине. Подробнее о том, как выглядит дочь звездных родителей и что о ней говорила ее мать, рассказывает OBOZ.UA.

Как развивались отношения пары

В 2013 году легендарный украинский боксер Владимир Кличко и американская актриса Хайден Панеттьери, после 4 лет отношений, объявили о помолвке.

Уже 9 декабря 2014 года на Гавайях у пары родилась дочь. Девочку сначала назвали Каей, однако впоследствии она получила имя Кая-Евдокия.

В июне 2015 года дочь спортсмена и актрисы крестили в Киево-Печерской лавре.

Расставание и воспитание общего ребенка

В 2018 году отношения Кличко и Панеттьери закончились. На фоне личных проблем актрисы с алкоголем и наркотиками дочь в основном оставалась под опекой отца. Отец перевез дочь в Киев, где она росла вместе с бабушкой Верой Ульяновной.

В одном из интервью Панеттьери признавалась, что понимает решение Владимира взять на себя опеку над дочерью. По ее словам, он прежде всего стремился обеспечить ребёнку самые лучшие и безопасные условия.

"Часть меня хотела бороться, но в конце концов я должна была думать о самом важном – как все это повлияет на мою дочь. Иногда ради детей приходится делать самые тяжелые вещи в мире. Вова – невероятный отец, и я знаю, что он делал то, что считал лучшим для нашей дочери", – рассказывала актриса.

В другом интервью Панеттьери поделилась некоторыми подробностями жизни дочери. По ее словам, они обе любят воду и увлекаются верховой ездой.

"Она унаследовала мою любовь к верховой езде. Настолько, что с раннего детства была готова мчаться галопом, забираясь на своего большого чучела бегемота и делая вид, что участвует в скачках", – рассказывала актриса.

Панетьери также отмечала, что не ожидает, что дочь захочет пойти по ее профессиональному пути и в будущем свяжет свою жизнь с творчеством, в частности с кинематографом.

"Меня постоянно спрашивают: "Если бы она захотела стать певицей или актрисой, что бы вы сказали?"… Я смотрю на неё – это не её. Она не любит выступать. Она вся в лошадях… В этом смысле она очень похожа на меня. Но она также немного сдержаннее. Она очень независима, любит заниматься своим делом, любит быть нормальной", – подчеркнула бывшая возлюбленная Кличко.

Сейчас девочке 11 лет, и она в основном находится под опекой отца и бабушки. С матерью Кая-Евдокия всегда периодически поддерживала связь и виделась, хотя такие встречи происходили нечасто.

Несмотря на разрыв, Кличко и Панеттьери сохранили хорошие отношения, поэтому спортсмен не препятствовал общению актрисы с дочерью. Стоит отметить, что Кая-Евдокия заметно похожа на мать, поскольку у нее тоже светлые волосы и черты лица, напоминающие Панеттьери.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 августа стало известно о смерти американской актрисы Хайден Панеттьери. Ей было 36 лет. Причину и другие обстоятельства смерти пока не раскрывают.

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