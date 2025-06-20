'С тех пор с ним не разговаривал': тренер 'Челси' откровенно высказался о скандале с Мудриком

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска признался, что не общался с украинцем Михаилом Мудриком после того, как тому официально выдвинули обвинения в употреблении запрещенных веществ. Итальянский специалист отметил, что он знает об этих новостях, но не владеет дополнительной информацией.

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Об этом Мареска заявил на пресс-конференции перед матчем клубного чемпионата мира, информирует The Standart. Наставник "аристократов" рассказал о том, что общался с Мудриком на финале Лиги конференций в конце мая, и тогда украинец был в хорошем настроении.

"Я разговаривал с Мишей в Польше, когда мы играли в финале Лиги конференций. С тех пор я с ним не разговаривал. Я не видел новостей, но мне их сообщили, но больше ничего добавить не могу, потому что у меня нет дополнительной информации. Последний раз, когда я с ним разговаривал, он чувствовал себя достаточно хорошо, я не видел, чтобы он волновался, я с тех пор с ним не разговаривал, поэтому не знаю, как он чувствует себя сейчас, но мы точно свяжемся с ним", – подчеркнул Мареска.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ДОПИН-СКАНДАЛЕ С МУДРИКОМ

Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба.

В организме футболиста были обнаружены следы мельдония.

С момента вскрытия этой пробы он находился под временной дисквалификацией.

После анализа пробы "B" подтвердили наличие нарушений со стороны Мудрика.

С момента временного отстранения украинец не имеет права тренироваться с командой. Он не выходил на поле с ноября прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, "Челси" объявил о смене игрового номера у полузащитника Коула Палмера – теперь он будет выступать под 10-м номером, который ранее принадлежал Михаилу Мудрику.

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