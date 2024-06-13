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С первой попытки! "Новый Бубка" установил рекорд в прыжках с шестом. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,3 т.
С первой попытки! 'Новый Бубка' установил рекорд в прыжках с шестом. Видео

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый рекорд чемпионатов Европы по легкой атлетике. На Евро-2024 в Риме 24-летний спортсмен с первой попытки покорил планку на высоте 6,10 метра.

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После этого швед попытался побить собственный мировой рекорд, но все три попытки прыгнуть на 6,25м оказались неудачными.

С первой попытки! "Новый Бубка" установил рекорд в прыжках с шестом. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля Арман побил собственный мировой рекорд на первом этапе сезона Бриллиантовой лиги в китайском Семене (6.24).

Предыдущий мировой рекорд (6.23 м) Дюплантис установил в сентябре 2023 года. Ему принадлежат девять из десяти лучших прыжков с шестом в истории.

С первой попытки! "Новый Бубка" установил рекорд в прыжках с шестом. Видео

Свой первый рекорд Дюплантис оформил в сентябре 2020-го на шестом этапе Бриллиантовой лиги. Тогда еще 20-летнему чемпиону Европы-2018 на стадионе в Риме покорилась планка на высоте 6,15 м.

С первой попытки! "Новый Бубка" установил рекорд в прыжках с шестом. Видео

Этот прыжок позволил Дюплантису побить достижение украинца Сергея Бубки, которое держалось 26 лет и было названо "вечным рекордом". В 1994 году Бубка прыгнул на 6,14 м. После этого шведа стали называть "новым Бубкой".

С первой попытки! "Новый Бубка" установил рекорд в прыжках с шестом. Видео

Сам Сергей Назарович, комментируя этот успех легкоатлета из Швеции заявил, что "рад за него и за его семью, а также за легкую атлетику и спорт в целом".

С первой попытки! "Новый Бубка" установил рекорд в прыжках с шестом. Видео

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