С первой попытки! 'Новый Бубка' установил рекорд в прыжках с шестом. Видео

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый рекорд чемпионатов Европы по легкой атлетике. На Евро-2024 в Риме 24-летний спортсмен с первой попытки покорил планку на высоте 6,10 метра.

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После этого швед попытался побить собственный мировой рекорд, но все три попытки прыгнуть на 6,25м оказались неудачными.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля Арман побил собственный мировой рекорд на первом этапе сезона Бриллиантовой лиги в китайском Семене (6.24).

Предыдущий мировой рекорд (6.23 м) Дюплантис установил в сентябре 2023 года. Ему принадлежат девять из десяти лучших прыжков с шестом в истории.

Свой первый рекорд Дюплантис оформил в сентябре 2020-го на шестом этапе Бриллиантовой лиги. Тогда еще 20-летнему чемпиону Европы-2018 на стадионе в Риме покорилась планка на высоте 6,15 м.

Этот прыжок позволил Дюплантису побить достижение украинца Сергея Бубки, которое держалось 26 лет и было названо "вечным рекордом". В 1994 году Бубка прыгнул на 6,14 м. После этого шведа стали называть "новым Бубкой".

Сам Сергей Назарович, комментируя этот успех легкоатлета из Швеции заявил, что "рад за него и за его семью, а также за легкую атлетику и спорт в целом".

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