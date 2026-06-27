С флагом и гимном. С России сняли все ограничения и вернули на международную арену. Названа федерация, которая отменила запрет для РФ

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) полностью восстановил права российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях. Атлеты двух стран получили право выступать под национальными флагами и с государственными гимнами во всех возрастных категориях.

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Решение IWF вступило в силу немедленно. Оно распространяется как на взрослых спортсменов, так и на юниоров и юношей. Если ранее международная федерация уже смягчила ограничения для молодых тяжелоатлетов, то теперь отменены и требования о выступлении в нейтральном статусе для взрослых представителей России и Беларуси.

Таким образом, на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который пройдет в Китае с 27 октября по 8 ноября, российские и белорусские спортсмены смогут официально представлять свои страны. На предыдущем чемпионате Европы они еще участвовали в соревнованиях без национальной символики.

В IWF объяснили свое решение изменениями в Олимпийской хартии, которые ранее утвердил Международный олимпийский комитет. Федерация также сослалась на новые рекомендации МОК, касающиеся принципов политической нейтральности спорта и обеспечения равных возможностей для участников соревнований.

При этом в IWF отметили, что Международный олимпийский комитет ранее рекомендовал смягчение ограничений в отношении белорусских спортсменов, однако международная федерация тяжелой атлетики распространила решение на представителей обеих стран.

IWF стала еще одной международной спортивной организацией, которая вернула россиянам и белорусам право выступать под национальной символикой. Ранее аналогичные решения приняли международные федерации борьбы, плавания, дзюдо, тхэквондо и спортивной гимнастики.

В Министерстве молодежи и спорта Украины ранее заявляли, что украинские сборные не планируют отказываться от участия в международных турнирах из-за допуска спортсменов из России и Беларуси. При этом украинская сторона настаивает на строгом разделении участников со стороны организаторов соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале года Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) отменила в Польше чемпионат Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который должен был пройти в сентябре 2026 года. Решение связано с тем, что польские власти не предоставили необходимые гарантии визового доступа для спортсменов из России и Беларуси.

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