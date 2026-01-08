Международная федерация забрала у Польши чемпионат Европы из-за проблем у россиян

Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) отменила в Польше чемпионат Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который должен был пройти в сентябре 2026 году. Решение связано с тем, что польские власти не предоставили необходимые гарантии визового доступа для спортсменов из России и Беларуси.

Видео дня

В заявлении EWF подчёркивается, что "спорт должен оставаться вне политики, а дискриминация на основе политической или геополитической ситуации недопустима". Федерация заявила о своей приверженности принципам равных возможностей, инклюзии и защиты прав спортсменов на участие без политических барьеров.

Совет EWF подтвердил изменения в календаре чемпионата Европы среди юношей. Турнир из Польши будет перенесен в Албанию (город Дуррес) и, по предварительным данным, пройдет в октябре 2026 года.

Окончательное решение о месте проведения чемпионата Европы среди юношей и спортсменов до 15 лет будет принято на заседании исполнительного совета EWF в январе 2026 года.

Федерация подчеркнула, что "продолжает защищать ценности спорта, поддерживать молодых атлетов по всей Европе и обеспечивать, чтобы тяжёлая атлетика оставалась платформой для инклюзии, уважения и солидарности".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!