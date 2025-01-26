'Русский Витязь' Поветкин дисквалифирован за допинг

Бывший российский боксер Александр Поветкин (40-36-3-1, 25 КО) получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Такое решение было принято Международным агентством допинг-тестирования (ITA) на основании данных, предоставленных WADA из московской лаборатории.

Видео дня

Как выяснилось в ходе расследования, в пробе Поветкина, сданной в 2014 году, было обнаружено запрещенное вещество остарин. В результате спортсмен был признан виновным в нарушении антидопингового кодекса, а его результаты за период с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года аннулированы.

Срок дисквалификации начался 21 октября 2024 года и завершится 20 октября 2028 года.

Поветкин свой последний поединок провел в марте 2021 года, когда нокаутом проиграл в реванше британцу Диллиану Уайту, после чего объявил о завершении карьеры. В апреле 2024-го 45-летний Русский Витязь объявил о намерении вернуться на ринг.

Отметим, что в декабре 2016-го Александр уже один раз попадался на употреблении остарина и также был дисквалифицирован.

Напомним, что россиянин разгромно проиграл Владимиру Кличко в ноябре 2013 года – трижды 104:119/

Для справки: остарин — это вещество, которое используется для улучшения силы и мышечной массы. Он действует на ткани, подобно стероидным препаратам, но с меньшими побочными эффектами, влияя только на определенные типы тканей, такие как мышцы и кости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!