Румынский футболист-фанат Путина и Соловьева со словами 'Слава Украине!' заговорил на украинском языке. Видео

Киевское "Динамо" опубликовало обращение своего новичка Владислава Блэнуцэ к болельщикам. 23-летний румынский нападающий неожиданно заговорил на украинском языке, подчеркнув, что гордится возможностью играть за легендарный клуб.

"Дорогі українці та українки, я пишаюся, що гратиму в Україні за великий клуб – "Динамо" Київ. Слава героям. Слава Україні. Україна – переможе", — сказал футболист в видеозаписи, размещённой в соцсетях клуба.

Это обращение стало ответом на критику, которая обрушилась на Блэнуцэ после обнаруженных в его соцсетях старых публикаций с российской пропагандой.

Там оказалось видео с пропагандистом Владимиром Соловьевым и восхвалением российской культуры. Также они обнаружили в аккаунте жены игрока в социальной сети TikTok ролики с выступлением диктатора Владимира Путина.

В "Динамо" подчеркнули, что игрок признал ошибки и подтвердил свою проукраинскую позицию.

Контракт с румынским форвардом рассчитан на пять лет, и теперь именно этот жест на украинском языке должен стать отправной точкой его отношений с фанатами столичного клуба.

