'Он подтвердил': 'Динамо' прокомментировало скандал с новичком, которого заподозрили в любви к России

Киевское "Динамо" опровергло подозрения в том, что румынский новичок команды Владислав Блэнуцэ симпатизирует России. В столичном клубе отреагировали на публикации в СМИ, которые нашли в социальных сетях игрока кремлевскую пропаганду, и провели разговор со спортсменом.

Видео дня

Об этом говорится в официальном заявлении "бело-синих". Чемпионы Украины подчеркнули, что для них "не существует компромиссов в вопросе отношения наших спортсменов к самым болезненным вопросам жизни современной Украины", а также анонсировали обращение самого Блэнуцэ.

"Как только стало известно об определенном неприемлемом контенте в соцсетях, связанном с футболистом, клуб провел проверку и новые переговоры с игроком. Он подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки. Владислав теперь не на словах понимает настоящую ситуацию, занимает полностью проукраинскую позицию и гордится возможностью играть в Украине. Владислав Блэнуцэ сам в ближайшее время обратится к украинцам с исчерпывающим разъяснением своей позиции", – подчеркнули в "Динамо".

При этом на странице киевлян в социальной сети Facebook опубликован короткий ролик с Блэнуцэ, на котором он на украинском языке обратился к фанатам.

Напомним, что на странице Блэнуцэ в социальной сети TikTok обнаружили видео с пропагандистом Владимиром Соловьевым, а в аккаунте его супруги – ролики с выступлений диктатора Владимира Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!