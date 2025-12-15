Российский боксер Всеволод Шумков отметился хамским поведением во время чемпионата мира, который провела подконтрольная России так называемая Международная ассоциация бокса (IBA). Представитель РФ в финале турнира укусил своего соперника, однако это не помешало организации, которую возглавляет Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев) вручить 24-летнему спортсмену золотую медаль.

Видео дня

Позорный инцидент произошел в решающем поединке чемпионата в весовой категории до 60 кг. Шумков противостоял Абдумалику Халокову из Узбекистана, который является действующим победителем Олимпийских игр-2024 в Париже.

Во втором раунде за минуту до его конца Шумков в клинче укусил соперника за ухо. Халоков, которого считают восходящей звездой мирового бокса, при этом никак не отреагировал на поведение россиянина. Также в происходящее не вмешался рефери.

Несмотря на нарушение, которое было обязано привести к дисквалификации представителя РФ, бой не был остановлен. По итогам трех раундов судьи раздельным решением присудили победу Шумкову, а в Узбекистане призвали наказать российского боксера.

Как сообщал OBOZ.UA, президент IBA Умар Кремлев сделал абсурдное заявление о том, что бокс является "истинно русским видом спорта".