Россиянин укусил соперника в финале ЧМ по боксу, но вместо дисквалификации получил "золото". Видео
Российский боксер Всеволод Шумков отметился хамским поведением во время чемпионата мира, который провела подконтрольная России так называемая Международная ассоциация бокса (IBA). Представитель РФ в финале турнира укусил своего соперника, однако это не помешало организации, которую возглавляет Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев) вручить 24-летнему спортсмену золотую медаль.
Позорный инцидент произошел в решающем поединке чемпионата в весовой категории до 60 кг. Шумков противостоял Абдумалику Халокову из Узбекистана, который является действующим победителем Олимпийских игр-2024 в Париже.
Во втором раунде за минуту до его конца Шумков в клинче укусил соперника за ухо. Халоков, которого считают восходящей звездой мирового бокса, при этом никак не отреагировал на поведение россиянина. Также в происходящее не вмешался рефери.
Несмотря на нарушение, которое было обязано привести к дисквалификации представителя РФ, бой не был остановлен. По итогам трех раундов судьи раздельным решением присудили победу Шумкову, а в Узбекистане призвали наказать российского боксера.
Как сообщал OBOZ.UA, президент IBA Умар Кремлев сделал абсурдное заявление о том, что бокс является "истинно русским видом спорта".
