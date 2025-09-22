УкраїнськаУКР
Абсурд дня: в РФ назвали бокс "истинно русским видом спорта"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,1 т.
Абсурд дня: в РФ назвали бокс 'истинно русским видом спорта'

Президент так называемой Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев) выдал абсурдное мнение о том, что Россия является родоначальницей бокса. Представитель страны-агрессорки добавил, что в Великобритании "просто написали правила".

Об этом Кремлев заявил в интервью пропагандистскому каналу "Mash на спорте". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина объяснил свои слова тем, что бокс произошел от "традиционных русских кулачных боев", которые проводились во время празднований Масленицы.

"Кулачка – это не отдельный вид спорта, а часть истории бокса. Все начиналось именно с кулачки. Бокс – это истинно русский вид спорта. У нас кулачные бои традиционно проводились во время Масленицы. Просто позже написали правила – и это стало боксом", – сказал Кремлев.

Ранее этот бывший уголовник нелепо возмутился отстранением атлетов из РФ от соревнований и наехал на Международный олимпийский комитет (МОК), став посмешищем в сети. Это произошло после того, как МОК отозвал лицензию для IBA проводить отборы на ОИ в боксе.

Как сообщал OBOZ.UA, россиянин Умар Кремлев выступил с рядом невероятно нелепых высказываний об особой роли России в спорте и мировом обществе.

