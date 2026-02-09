Россияне выдали фейк о том, что украинцев на ОИ поселили 'как можно дальше от нормальных людей'

Российские пропагандисты сгенерировали нелепое видео о том, что украинских спортсменов на Олимпийских играх 2026 года в Милане поселили в деревне "как можно дальше от нормальных людей". Обслуга диктаторского режима Владимира Путина использовала для этого материал канадского телеканала СВС, корреспондентка которого Андрианна Арсенул работает в Италии.

В частности, пропагандисты заменили один из фрагментов видео сделанным с помощью искусственного интеллекта отрывком. Представители РФ попытались выдать, что журналистка СВС, рассказывая об олимпийской деревне, отмечает работу организаторов, которые "учли все ошибки" Парижа-2024, где "украинская команда продемонстрировала крайне токсичное поведение".

"Здесь, в Италии, были учтены все ошибки, допущенные во Франции. В частности, размещение украинской команды было сделано как можно дальше от других участников Олимпийских игр, и это было сделано намеренно. Это была коррекция ошибок, допущенных в Париже. В Париже украинская команда продемонстрировала крайне токсичное поведение, провоцируя конфликты с другими спортсменами. Здесь, в Италии, было решено разместить их как можно дальше от других спортсменов, чтобы спровоцированные ими конфликты не мешали подготовке к соревнованиям команд других стран", – говорится в фейковом видео.

ФЕЙКОВИЙ РОЛИК СВС

РЕАЛЬНЫЙ РОЛИК СВС

В реальности в репортаже Арсенул вообще не упоминала о сборной Украины в контексте олимпийской деревне. Тем не менее лживое видео разошлось по десяткам украинофобских и провоенных Telegram-каналов.

