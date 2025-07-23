Россияне убили сына чемпиона Европы: на фронте погиб потомок одного из самых титулованных велогонщиков Украины

На войне с российскими оккупантами погиб представитель велоспорта Украины Кирилл Винокуров, который является сыном титулованного украинского велогонщика Андрея Винокурова. Спортсмен служил в составе 3-й штурмовой бригады, и очередное боевое задание стало для защитника последним. Об этом сообщил на своей странице Велосипедный спорт Украины.

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Кирилл родился в Харькове в семье чемпиона Европы до 23 лет, неоднократного призера взрослого первенства континента, победителя Кубка мира по велоспорту и участника Олимпийских игр Андрея Винокурова.

В Харькове начал тренироваться и сам Кирилл, а затем поступил на отделение велоспорта во Львовское училище физической культуры, которое закончил в 2020-м. В велосипедном сообществе его знали как искреннего, целеустремленного и преданного парня, у кого было немало планов на будущее, пока в его жизнь не вмешалась полномасштабная война с Россией.

Винокуров-старший встретил вторжение РФ в феврале 2022 года в родном Харькове и, как позже признавался, сразу понял, "что это никакая не "спецоперация", а уничтожение нас, украинцев".

"Сначала я помогал людям выехать, отвозил на вокзал в Харькове. У меня был транспорт. Понимал, что не все на тот момент были в состоянии оплаты услуги водителя. А потом недалеко от меня было попадание из РСЗО. Я понял, что хватит сидеть дома. Надо помогать своей Родине. Есть дети, уже внуки, есть близкие, которых надо защищать", – рассказывал Андрей "Суспільне Харків".

Таким образом Андрей присоединился к рядам ВСУ: "У меня позывной "Велик". Если сравнивать военную жизнь и спортивную жизнь, то она, однозначно, идентична. Графики, дисциплина. Надо понимать, что есть старшие по званию, есть офицеры, ты должен выполнять приказы, выполнять свои обязанности", – отмечал Андрей.

Но Винокуров-старший был не единственный, кто решил защищать Украину и свою семью с оружием в руках. С началом полномасштабной войны добровольно в ВСУ вступил и его сын Кирилл, который впоследствии стал частью 3-й штурмовой бригады, участвовавшей в боях на самых горячих участках фронта.

К сожалению, очередное задание Кирилла стало для него последним. У защитника осталась маленькая дочь.

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