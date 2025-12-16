УкраїнськаУКР
Россиянам здесь не место: мировой биатлон восстал против РФ, которая через суд пытается вернуть на соревнования своих спортсменов

Уступки РФ со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, когда жюри удовлетворило апелляцию Федерации санного спорта России и шести ее атлетов против профильной международной федерации (FIL), вдохновили агрессора. Сначала страна-террористка добилась допуска к отбору на Олимпиаду-2026 своих "нейтральных" саночников, затем повторила этот трюк с лыжниками. И вот уже посланцы Кремля через швейцарской суд давят на последнюю антироссийскую крепость среди зимних видов – Международный союз биатлонистов (IBU).

Так, Союз биатлонистов России и ряд спортсменов РФ пытаются прекратить свою международную изоляцию. В CAS они хотят оспорить предыдущее решение IBU, которым было приостановлено участие россиян в международных соревнованиях и непредоставление возможности выступать даже под нейтральным флагом.

Но в IBU уверены в правильности своей позиции. Там подчеркнули, что правила соревнований и конституция союза не позволяют "нейтральным" спортсменам участвовать в стартах под его эгидой.

"Ожидали, что это произойдет, ведь уже случалось в других видах спорта. На самом деле, мы последняя спортивная федерация, на которую россияне подали в суд. Мы приняли решение о недопуске в 2022 году, считаем, что они приняты в соответствии с Конституцией IBU и наших правил, и убеждены, что наши аргументы победят в суде", – рассказал директор по коммуникациям IBU Кристиан Винклер эстонскому ERR Sport.

"Никогда не знаешь, что выйдет из юридической процедуры, но мы приняли это решение три с половиной года назад. Его не удалось обжаловать за это время, ведь решения основывались на весомых юридических основаниях. Именно поэтому мы сейчас уверены, что эта апелляция в суде ничего не изменит", – добавил Винклер.

Конечно, страна-агрессор не жалеет средств, чтобы доказать "дискриминацию" своих биатлонистов, которые вместе с другими российскими спортсменами являются рупором пропаганды Кремля за рубежом. Но сложность в случае с IBU в том, что в конституции организации не существует такого понятия, как "нейтральный" спортсмен. А только таких россиян и белорусов могут допускать к ОИ-2026 согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета.

"Существуют критерии МОК для "нейтральных" спортсменов. Но квалификацию на Олимпиаду осуществляют международные федерации, поэтому в этом процессе учитывают правила IBU. По нашей Конституции, которая определяет право на участие в соревнованиях, нет такого понятия, как "нейтральные" спортсмены. Это означает, что, в конце концов, для них нет никакого пути на Олимпиаду, поэтому этот вопрос сейчас рассматривает CAS", – объяснил Винклер.

А президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько уверен, что на пути к своей цели россияне не будут гнушаться никакими средствами: "Знаете, они будут использовать различные методы: от шантажа до попытки повлиять какими-то деньгами и тому подобное. Они ведут себя нечестно везде: и тогда, когда употребляли допинг для того, чтобы получать лучшие результаты, и сейчас, когда мы видим эту неспровоцированную агрессию России против Украины, войну, когда они все уничтожают, а потом врут всему миру, что делают это для того, чтобы кого-то там освобождать или защищать".

"Безусловно, что мы не знаем, какое решение примет CAS, но то, что CAS по сути дает возможность в других видах спорта россиянам снова выступать, он не усиливается как институция, он ослабляется. Те, кто понимает правду о преступлениях войны России против Украины, видят, что это решение CAS только стимулирует новую агрессию и оправдывает таким образом тех, кто совершает преступления", – рассказал Крулько biathlon.com.ua.

Сейчас украинская федерация занимаемся юридическими вопросами с офисом IBU, чтобы выработать лучшую защитную позицию. А капитан мужской команды Дмитрий Пидручный в очередной раз подчеркнул, что нейтральных спортсменов не существует, ведь никто из российских биатлонистов не осудил вторжение в Украину и агрессию своей власти. Поэтому, о каком возвращении может идти речь?

"Я считаю, что это плохая ситуация, когда россиянам позволяют возвращаться к соревнованиям. Так не должно быть, ведь в России спорт является неотъемлемой частью пропаганды, а спортсмены так же несут ответственность за действия их страны и их правительства. Я не верю в существование нейтральных спортсменов, потому что ни один из них не говорит о войне и не заявляет, что выступает против нее в нашей стране", – заявил Дмитрий Fondoitalia.

Также на своем примере Пидручный показал, как кровавая война РФ в Украине влияет на спортсменов: "Конечно, я плохо сплю и никогда не бываю полностью сосредоточенным из-за того, что ежедневно происходит в Украине. Несколько недель назад в моем городе был мощный ракетный удар, погибли люди, поэтому очевидно, что все это не может не влиять на меня".

Продолжает свой крестовый поход против россиян и титулованный шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который оперативно отреагировал на слухи об апелляции РФ: "Было бы очень странно видеть здесь россиян с оружием. Но я доверяю регламенту IBU и не думаю, что мы окажемся в такой же ситуации, как в других видах спорта".

"У всех регламенты разные. У FIS – свои правила, у IBU – свои. Это можно сравнить с тем, что в обществе существует много разных преступлений, и если бы мы судили в Швеции по американскому законодательству, многие приговоры были бы совсем другими. Для меня все абсолютно ясно – россиян здесь быть не должно", – сказал Самуэльссон SVT.

