Морозы ненадолго отступают: синоптики сказали, где в Украине в субботу будет плюсовая температура. Карта

В Украине в субботу, 7 февраля, ожидается переменчивая погода с осадками и колебаниями температуры. Морозы ослабнут в южных и западных регионах, где днем прогнозируют плюсовые значения, тогда как в большинстве северных и центральных областей сохранится минус.

Прогноз на субботу обнародовал Укргидрометцентр в Facebook. Синоптики уточнили, что характер погоды будут определять атмосферные фронты, которые принесут снег, дождь и местами опасные явления.

Погодные условия меняются

По данным синоптиков, в северной части страны в течение суток будет облачно и будет идти снег. Температура ночью снизится до 3– 8 градусов мороза, днем удержится в пределах 1–6 градусов мороза.

На юге Украины осадки преимущественно будут выпадать в виде дождя. Ночью температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 1–6 градусов тепла. В Крыму ночью ожидают 1–6 градусов тепла, днем – 6–11 градусов выше нуля.

На остальной территории страны прогнозируют снег и дождь. В центральных и восточных областях возможно образование гололеда. Температура в течение суток будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, а на Закарпатье днем воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.

Риски на дорогах

Синоптики предупреждают, что на дорогах большинства регионов, кроме юга, местами образуется гололедица. В Прикарпатье, Закарпатье, а также на юге и востоке страны местами будет наблюдаться туман, который может затруднять видимость.

Ветер ожидается юго-восточный с переходом на северо-восточный, скоростью 5–10 метров в секунду.

Отдельно синоптики предоставили прогноз для Киевской области и столицы. В регионе будет облачно и снежно. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью составит 3–8 градусов мороза, днем – 1–6 градусов мороза. В Киеве ночью ожидают 6–8 градусов мороза, днем – 2–4 градуса мороза.

Также на 7 февраля объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В центральных и восточных областях прогнозируют гололед и гололедицу на дорогах. Уровень опасности – первый, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

Кроме того, с 6 по 9 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

