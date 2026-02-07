У украинцев рекордное количество лицензий на Олимпиаде-2026: санкари уже обкатали лед Кортины и начинают борьбу за медали

Одно из крупнейших представительств в сборной Украины на Олимпиаде-2026 имеют санкари – сразу 10 спортсменов, благодаря чему они смогут участвовать в эстафете. И уже первые официальные тренировки на скандальном треке в Кортина-д'Ампеццо провели мужчины-одиночники Антон Дукач и Андрей Мандзий, а после них итальянский лед обкатали Елена Смага и Юлиана Туницкая.

Наши саночники завоевали сразу 10 лицензий в семи видах программы итальянских Игр. Заключительный отборочный этап Кубка мира состоялся в январе в немецком Винтерберге, и по его результатам "сине-желтые" получили по два места в индивидуальных соревнованиях мужчин и женщин, две квоты в двухместных санях у мужчин и одну – у женщин. И это наибольшее количество пропусков на Олимпиаду в санном спорте в истории независимой Украины. Это на четыре пропуска больше, чем на предыдущих Играх в Пекине-2022.

На Играх-2026 впервые в истории женщины разыграют медали в двухместных санях, что делает программу гендерно сбалансированной. Также Украина сможет выступить в командной эстафете, поскольку в каждом виде "зацепила" хотя бы одну лицензию. А эстафета – это настоящее шоу, которое включает четыре этапа: одноместные сани у женщин и мужчин и двухместные сани у женщин и мужчин. И следующий участник стартует только после того, как предыдущий на финише бьет по специальному тачпаду. Побеждает самая быстрая команда.

Что касается соревнований в одноместных санях у мужчин и женщин, то в течение двух дней каждый спортсмен сделает четыре заезда, а победителя определят по общему времени всех попыток.

Напомним, что на чемпионате мира-2025 лучший результат в одиночках показал Андрей Мандзий, приехав 14-м, в двойках – 11 место заняли Елена Стецкив и Александра Мох. Во время тренировок в Италии у мужчин быстрее приспособился к треку Антон Дукач, который во второй попытке показал 11-е время, в четвертой – 13-й и в шестой – 12-й. Мандзий наконец разогнался в последних двух заездах – 11-й и 13-й.

К сожалению, пока наши саночники не ведут борьбу за медали, но в этом виде спорта у нас есть хорошие традиции. Призер чемпионатов мира Наталья Якушенко дважды занимала восьмое места в одиночном разряде на Играх в 2002 и в 2006 годах. А Лилия Лудан на тех же Олимпиадах дважды приезжала шестой.

Состав сборной Украины

Мужские одноместные сани: Антон Дукач, Андрей Мандзий.

Мужские двухместные сани: Игорь Гой/Назарий Качмар, Даниил Марциновский/Богдан Бабура.

Женские одноместные сани: Юлианна Туницкая, Елена Смага.

Женские двухместные сани: Елена Стецкив/Александра Мох.

Расписание выступлений саночников на ОИ-2026:

7 февраля. 18:00. Мужчины-одиночки (1–2-й заезд)

8 февраля. 18:00. Мужчины-одиночки (3–4-й заезд)

9 февраля. 18:00. Женщины-одиночки (1–2-й заезд)

10 февраля. 18:00. Женщины-одиночки (3–4-й заезд)

11 февраля. 18:00. Женщины двойки (заезд); 18:51. Мужчины-двойки (1-й заезд); 19:53 Женщины-двойки (2-й заезд); 20:44. Мужчины-двойки (2-й заезд)

12 февраля. 19:30. Командная эстафета.

