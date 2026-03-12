Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил совершенно аморальное и лицемерное мнение о том, что РФ не вторгалась в Украину. Функционер потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) применить санкции в отношении США и Израиля за операцию против иранского режима.

Об этом Колосков заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По словам приспешника диктаторского режима Владимира Путина, российские команды якобы несправедливо были отстранены от международных соревнований из-за того, что Россия "не вторгалась, а отстаивает интересы" в преступной войне против Украине.

"Я думаю, что по репутации ФИФА бьет то, что они не дисквалифицировали США, они обязаны были их и Израиль наказать за вторжение в Иран. Как они сделали с Россией, причем Россия не вторгалась, а отстаивает интересы членов Российской Федерации. А здесь война, открытая, объявленная. Вот это бьет по репутации. Просто если Иран не будет играть на чемпионате мира, то его можно заменить кем-то другим", – сказал Колосков.

Отметим, что накануне в Иране заявили о невозможности участия национальной команды в чемпионате мира, который будущим летом пройдет в США, Мексике и Канаде.

Как сообщал OBOZ.UA, английские журналисты выяснили, кем ФИФА может заменить Иран в составе участников ЧМ-2026 по футболу.

