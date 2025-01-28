Сборная России может принять участие в Кубке мира по хоккею 2028 года, сообщают российские пропагандисты "Матч ТВ". Как уточняется, это решение связано с экономическими интересами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая будет организовывать турнир без участия Международной федерации хоккея (IIHF). Информацию том, что Кубок мира в 2028 году действительно пройдет без участия IIHF, накануне подтвердил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли

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При таких раскладах НХЛ не надо будет делить прибыль с международной федерацией, а также появится возможность реализовать нужные форматы турнира без участия IIHF.

Россия не участвует в чемпионатах мира и Олимпийских играх из-за санкций связанных с полномасштабным вторжением в Украину, но НХЛ не вмешивается в политику и ориентирована на хоккейный бизнес, утверждает источник "Матч ТВ" знакомый с ситуацией.

В 2016 году Кубок мира принес НХЛ 30 млн долларов, которые были поделены между владельцами команд и профсоюзом хоккеистов. Эти деньги показывают, что Лига успешно работает как бизнес.

Согласно планам, Кубок мира по хоккею станет традиционным турниром, проводимым раз в четыре года. В 2028 году на турнире, помимо Канады и США, ожидаются сборные Швеции, Финляндии, Чехии и России. Также рассматривается возможность участия команды молодых звезд Северной Америки, а ещё один участник будет выбран позже. Пока участие России не подтверждено, но оно рассматривается как выгодное бизнес-решение.

Для справки:

Чемпионат мира по хоккею — это турнир, который организует Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) и проводится ежегодно. В нем участвуют национальные сборные команды, и он считается главным международным турниром для стран-членов IIHF. Этот турнир определяет чемпиона мира среди сборных по хоккею на год. Кубок мира по хоккею — это менее регулярное соревнование, которое организуется Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и обычно проводится раз в несколько лет. Кубок мира имеет другой формат, в нем часто участвуют лучшие игроки, выступающие в НХЛ, и команды формируются с учетом этого. Турнир Кубка мира часто используется для демонстрации лучших хоккеистов мира, а также для продвижения хоккея как спорта в различных странах.

Основное отличие — чемпионат мира организует IIHF и фокусируется на национальных командах, а Кубок мира — это турнир, проводимый НХЛ, где участвуют лучшие игроки, независимо от их национальной принадлежности.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея отстранила беларусов и россиян от сезона 2024/2025,.Это означает, что обе сборные пропустят чемпионат мира в мае, а команда из РБ – и олимпийский отбор.

Напомним, что совет IIHF весной 2022 года отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок из-за полномасштабного вторжения в Украину. В феврале 2024 года организация продлила санкции на сезон-2024/25.

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