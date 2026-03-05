Российской конькобежке на ОИ-2026 подарили Samsung, а через 20 минут потребовали вернуть

Российская конькобежка Ксения Коржова рассказала о случае на Олимпиаде-2026, когда получила в олимпийской деревне спонсорский смартфон Samsung, но вскоре была вынуждена вернуть его. Спортсменка назвала ситуацию странной, отметив, что сначала сотрудники бренда заверили ее в допустимости получения устройства.

По словам Коржовой, инцидент произошел во время посещения зоны компании в олимпийской деревне. Она уточнила, что вместе с тренером и менеджером зашла в павильон, где можно было менять значки, после чего ассистенты предложили взять телефон.

Спортсменка предупредила, что является нейтральной атлеткой и не имеет права получать подарки, однако сотрудники ответили, что ограничений нет.

"Меня начали зазывать ассистенты магазина: "Бери телефон, бери телефон". Я объясняю, что я нейтральный спортсмен, я не имею права получать. Они говорят: "Да все окей".

Коржова показала аккредитацию работникам магазина и попыталась объяснить, кто она.

"Они говорят: "Все нормально". В итоге я получаю этот телефон, его оформили. Через 20 минут звонят и говорят: "Здравствуйте. Мы получили информацию, что Ксения получила телефон. Верните, пожалуйста".

У российских болельщиков эта история вызвала истерику. Пользователи критиковали организацию за решение забрать смартфон, называя это "кринжем", "стыдобой" и отмечая, что "для такой организации зажать телефон" выглядит странно. Некоторые комментаторы иронизировали, что устройство могли выдать только для звонка с последующим возвратом, другие предлагали спортсменке не возвращать подарок.

Как сообщал OBOZ.UA, нейтральные атлеты из России не получили эксклюзивные смартфоны от официального спонсора Олимпийских игр-2026. Вместо гаджетов им вручили наборы с гигиеническими средствами

