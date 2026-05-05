'Российское отребье. Для меня дикость': Гераскевич сделал новое заявление о Бубке

Звездный украинский скелетонист Владислав Гераскевич выразил удивление позицией депутатов Верховной Рады, которые отказались поддержать лишение звания героя страны Сергея Бубки. 27-летний киевлян отметил, что прославленный легкоатлет должен понести ответственность за замалчивание агрессивной войны РФ против нашего государства.

Об этом Гераскевич заявил в интервью порталу Спорт 24. Участник трех Олимпийских игр подчеркнул, что, по его мнению, Бубка, которого подозревают в ведение бизнеса с представителями так называемой ДНР, работает на российских агрессоров, а депутаты его просто покрывают.

"Если депутаты Верховной Рады не хотят вычищать российское отребье из Украины, значит, такова позиция этих депутатов, которая идет вразрез с национальными требованиями. Я не знаю причин, почему они не поддержали лишение звания Героя Украины Сергея Бубки. Его действия точно противоречат его званию. Он руководил организацией, которая распространяла российскую пропаганду, ведет семейный бизнес с оккупантами. Для меня дикость видеть, что он до сих пор при этом носит звание Героя Украины", – сказал Гераскевич.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, как Бубка ведет бизнес с российскими захватчиками во временно оккупированном Донецке.

Как сообща =л OBOZ.UA, Владислав Герасикевич призвал лишить Сергея Бубку звания Героя страны. О своем отношении к легенде легкой атлетики высказалась и мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих.

