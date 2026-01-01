Российский теннисист-чемпион отказался выступать за РФ и официально сменил гражданство

Российский теннисист Даниил Саркисян официально сменил спортивное гражданство. Отныне на международных турнирах 19-летний уроженец Перми будет представлять Армению.

В настоящее время Саркисян занимает 1094-е место в рейтинге ATP и активно выступает на турнирах серии ITF. В 2024 году теннисист также принял участие в юниорском турнире Roland Garros, где получил ценный опыт выступлений на кортах турниров "Большого шлема".

Даниил с 16 лет тренируется в Испании, в академии Рафаэля Надаля, которая считается одной из самых престижных теннисных академий мира.

31 декабря, Саркисян провел свой первый матч под армянским флагом. Он был заявлен на турнир ITF M15 Monastir, который проходит в Тунисе. В первом круге новоиспеченный армянин победил представителя Франции Николя Теммахка, занимающего 765-е место в рейтинге ATP – 6:2, 7:6.

Российские СМИ пишет о Данииле, как о сильном игроке, который дважды выигрывал чемпионат Европы в возрастной категории до 15 лет и побеждал на турнире Кубок Ельцина в Екатеринбурге. В 2024 году он участвовал в юниорском Roland Garros, получив ценный опыт выступлений на кортах "Большого шлема".

Отметим, что в 2024 году за сборную Армении также начала выступать известная теннисистка Элина Аванесян.

