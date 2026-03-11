Российский спортсмен посвятил Путину победу на Паралимпиаде-2026

Российский лыжник Иван Голубков выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на зимних Паралимпийских играх в Италии. После финиша спортсмен заявил, что посвящает завоеванное "золото" России и главарю страны Владимиру Путину.

Голубков победил в соревновании на дистанции 10 км сидя в классе LW11.5, показав лучший результат и опередив ближайшего соперника на 17,6 секунды. Эта награда стала третьим "золотом" российской сборной на Паралимпиаде-2026.

В активе команды России на Играх пять медалей: три "золота" и две "бронзы". Паралимпиада проходит в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта, в соревнованиях участвуют шесть российских спортсменов.

Голубков в интервью "РИА Новости" заявил, что посвящает победу стране и людям, которые поддерживали его на пути к медали. Он отметил: "Эта медаль всей нашей стране. Спасибо моим близким, друзьям, всем, кто болеет".

Также спортсмен добавил, что хочет поздравить Владимира Путина и подчеркнул важность выступлений за свою страну. По его словам: "Хочу и президента поздравить. Прославлять свою страну дорогого стоит".

Позднее спортсмен сообщил, что был бы рад новой встрече с Владимиром Путиным. Голубков напомнил, что ранее уже встречался с главарем РФ, однако тогда действовали ограничения из-за пандемии: "Мы встречались с президентом. Но были ковидные ограничения, все строго. Сейчас будут новые ощущения. С радостью".

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) прокомментировал ситуацию, при которой украинские спортсмены на Паралимпиаде-2026 соревнуются с представителями России и Беларуси. Глава организации также обратился к украинским атлетам и объяснил позицию структуры по этому вопросу.

