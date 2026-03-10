УкраїнськаУКР
МПК, пустивший россиян на Паралимпиаду-2026, обратился к Украине

Международный паралимпийский комитет (МПК) прокомментировал ситуацию, при которой украинские спортсмены на Паралимпиаде-2026 соревнуются с представителями России и Беларуси. Глава организации также обратился к украинским атлетам и объяснил позицию структуры по этому вопросу.

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что понимает сложность ситуации для украинских спортсменов и отметил, что мыслями находится рядом с жертвами вторжения. По его словам, организация пытается осознать, через какие гуманитарные испытания проходит Украина на протяжении последних лет.

Он отметил, что для украинских спортсменов участие в соревнованиях является возможностью продемонстрировать силу страны.

"Для спортсменов это возможность поднять флаг Украины настолько высоко, чтобы слышать национальный гимн. Я верю, что это лучший способ для атлетов продемонстрировать силу Украины — поднять флаг как можно выше. Мы все, включая спортсменов из других стран, могли слышать национальный гимн Украины. Это мой основной месседж для них", – цитирует Парсонса "Суспильне".

Глава МПК добавил, что понимает, что жизнь не ограничивается спортом, и назвал вторжение одной страны в другую в XXI веке ужасным явлением, которое противоречит ценностям спорта. По его словам, он считает важным, чтобы спортсмены могли демонстрировать силу своей страны через результаты на соревнованиях.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская парабиатлонистка Александра Кононова получила замечание от представителей Международного паралимпийского комитета из-за сережек с надписью "Stop War", в которых она выступала на Паралимпиаде-2026. После обращения организаторов спортсменка сменила аксессуар на следующий соревновательный день.

