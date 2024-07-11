Российских футболистов не пустили в Европу на турнир УЕФА

Российским футболистам армянского клуба "Урарту" отказали в визах в Эстонию, где должен состоятся поединок квалификации Лиги конференций УЕФА против таллиннского "Калева". Как сообщает LiveResult, со ссылкой на главного тренера "Урарту" Ивана Гунько, в клубе до последнего надеялись, что визы будут выданы, однако этого не произошло.

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С составе "Урарту" присутствует 6 футболистов из России: Александр Мелихов, Александр Пуцко, Олег Поляков, Антон Килин, Леон Сабуа, Иван Игнатьев. Встреча состоится 11 июля на стадионе "Кадриорг" в Таллине.

"На данный момент этого разрешения нет, поэтому ни один футболист участия в игре не примет", — заявил Гунько.

По его словам, команде придется играть в значительно урезанном составе.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле прошлого года консульство Литвы в Армении отказало в выдаче шенгенских виз гражданам РФ – полузащитнику Михаилу Коваленко и помощнику главного тренера Роману Монареву. Они пропустили матч квалификации Лиги конференций с "Нарвой Транс" в Эстонии.

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