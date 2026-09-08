Российские оккупанты уничтожили спортивный клуб Свитолиной в Киеве. Фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила, что в результате российской атаки был поврежден ее спортивный клуб SVITO PADEL возле станции метро "Тараса Шевченко" в Киеве. По ее словам, взрывная волна после попадания в расположенный рядом цех по производству еды повредила корты и другие элементы клуба.

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"Еще несколько месяцев назад мы договаривались об импорте этих кортов и работали над идеальным выравниванием поверхности для игры, а сегодня они ощутили на себе последствия российской атаки и взрывной волны от попадания в цех по производству еды рядом", – говорится в сообщении SVITO PADEL.

В клубе заявили, что уже начали работать над восстановлением объекта. Сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений, после чего будет объявлено о сроках возобновления работы.

Свитолина также обратилась к международным партнерам и друзьям с просьбой поддержать украинский спорт и помочь остановить российскую агрессию.

Теннисистка подчеркнула, что, по имеющимся данным, с начала полномасштабной войны в результате российской агрессии погибли 776 украинских спортсменов и спортивных работников, а 942 спортивных объекта были повреждены или полностью разрушены.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 7 на 8 сентября Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву с помощью дронов, а также крылатых и баллистических ракет. В результате террористической атаки в Подольском районе была уничтожена станция технического обслуживания автомобилей, был поврежден вход на станцию столичного метрополитена "Тараса Шевченко".

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