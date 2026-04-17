Московская соперница сбила на старте: как сложилась жизнь украинской олимпийской чемпионки, которую подставил советский врач и не принимал Киев

13 апреля на 91 году жизни отошла в мир иной олимпийская чемпионка 1960 года в беге на 800 метров, многократная рекордсменка мира Людмила Гуревич – до замужества Лысенко. Днепрянка была многократной чемпионкой ССР в беге на 400 м, 800 м и кроссе и могла бы взять медаль на вторых Играх, если бы советский врач не подсунул ей перед финалом таблетки кофеина, а московские чиновники рассказали о законном праве на четвертую лицензию.

OBOZ.UA вспомнил историю легендарной украинской чемпионки, которая со второй попытки нашла свою любовь и ухода от спорта считала себя счастливым человеком.

Людмила Лысенко родилась 26 ноября 1934 года в Тамани, которая является местом первого поселения украинских казаков на Кубани. А ее детство пришлось на голодные военные годы. Семья оказалась на Урале, где маленькая Людмила ходила в лес за грибами и играла в дворовый футбол с соседскими ребятами.

Девочка росла очень активной и позже, несмотря на проблемы со здоровьем занялась спортом. Семья Шевцовых на тот момент уже жила на Днепропетровщине.

"Мне еще не было и 16 лет, и я на тот момент работала на кондитерской фабрике ученицей, заворачивала конфеты. И в тот момент начала заниматься спортивной гимнастикой, а потом как самую молодую на фабрике меня попросили пробежать городской кросс. И в отсутствие известной украинской атлетки Доры Барахович я, впервые выйдя на старт дистанции 1000 метров, неожиданно выиграла", – Гуревич.

В 1952 году Людмила поступила в техникум физической культуры в Днепре. И после года тренировок под руководством директора техникума Ивана Антоновича Муренко начала прогрессировать и демонстрировать впечатляющие результаты. В 1953-м на чемпионате СССР в Москве установила рекорд среди девушек в беге на 800 метров, который через 14 лет побила уже ученица Гуревич.

А в 1955-м Лысенко впервые стала чемпионкой СССР сразу на двух дистанциях – 400 и 800 метров. Успехи девушки не мог не увидеть известный киевский тренер Иван Леоненко, который невероятно верил в талант днепрянки и смог заверить ее, что она может не только побеждать всех в Союзе, но и демонстрировать результаты, приближенные к мировому рекорду.

Леоненко отмечал, что Людмила была от природы генетически приспособлена к бегу на выносливость: "В том числе и в техническом плане. Много техникой бега мы не занимались. Но она стала образцом классической техники бега на все времена. И мы сразу нашли полное взаимопонимание. Она была безгранично предана мне как тренеру и выполняла все требования очень пунктуально".

Поэтому после техникума Лысенко поступила в Киевский Институт физкультуры и готовилась уже в группе Леоненко, которого называли новатором в беге на 800 метров. Тренер специально включал в подготовку бегунок на средние дистанции осенне-весенние кроссы и это давало свои результаты, ведь ему доверили и советскую сборную.

В 1954-м украинская бегунья стала бронзовым призером чемпионата Европы в Берне, а также помогла команде установить мировой рекорд в эстафете 3×800 метров – 6 часов 32,5 секунды. А потом еще дважды раз и партнершами обновляла мировое достижение.

В 1960-м на летнюю Олимпиаду в Риме впервые с 1928 года вернули дистанцию 800 м среди женщин. За два месяца до соревнований Людмила, которая поедет на Игры уже под фамилией Шевцова, установила мировой рекорд – 2.04,3, поэтому вполне справедливо считалась одной из главных претенденток на медаль. Но ей все равно надо было доказывать свое право выступить на Олимпиаде на чемпионате СССР.

А борьба за место в советской сборной велась с применением любых, даже грязных методов. В финальном забеге первенства Союза чемпионка Европы-1954 в беге на 800 метров Нина Откаленко, которая училась и тренировалась в Москве, сбила Людмилу.

"Сразу после старта ей сделали подножку, и она упала", – вспоминал Леоненко. Шевцова, конечно, поднялась и закончила дистанцию, но прибежала на финиш последней. К счастью, соревнования снимались и было видно, что Откаленко специально сбила соперницу. Поэтому ее дисквалифицировали, а поскольку у Людмилы был высокий результат до этого, то ее также включили в состав олимпийской сборной.

Но если до Олимпиады украинка была абсолютной фавориткой, то во время предыдущих забегов на Играх быстрое время показали две австралийские легкоатлетки – Дикси Уиллис и Бренда Джонс. А вот партнерши Людмилы по сборной СССР, с которыми они разрабатывали план на решающий забег, в финал не отобрались: "Наша стратегия лопнула, как мыльный пузырь, и мне пришлось строить новую уже самой".

Как потом вспоминала наша чемпионка, накануне финала шел неистовый ливень и невозможно было стартовать: "Молодые не знают, а мы бегали по гарьовой дорожке, а после ливня это была настоящая грязь. И во время бега своими шипами мы выкапывали ямы глубиной 3-4 см. И когда после 50 минут задержки подбегает ко мне и показывает на часы, мол, плохо. А я говорю: "Мне все равно хорошо". И к старту они уже были никакие. Возможно, они что-то принимали и поэтому так волновались".

В финале Уиллис лидировала от старта до финальной прямой, но потом споткнулась и сошла с дистанции. Джонс и Лысенко заканчивали рядом, австралийка даже немного опережала украинку, но на последних метрах Людмила смогла добавить, обойти соперницу на самой ленте и повторить собственный мировой рекорд: "Я бегу третья, выход из виража, остается 150 метров и одна из австралиек выскакивает на поле и падает. Ей стало плохо".

Тренер Людмилы потом вспоминал, как они с Джонс бежали корпус в корпус и сказалась сила воли и психологическая подготовка его воспитанницы.

Шевцова участвовала и в отборе на следующую Олимпиаду, но на первенстве СССР неожиданно финишировала четвертой. Ей предлагали принять участие в еще одном отборе, но Людмила не захотела забирать чье-то место. Хотя на самом деле оно было по праву ее, ведь она была победительницей предыдущих Игр и автоматически должна была стать четвертым номером. Но спортивные боссы Союза почему-то забыли ей об этом сказать.

"Виной своего поражения я считаю доктора Грибова, который перед стартом уговорил меня принять две таблетки кофеина, но сказал, что это были витамины. А мне после тех таблеток захотелось спать. А еще был дождь. И вместо того, чтобы разминаться, я поднялась в зал на втором этаже, зарылась там в маты и спала", – вспоминала потом спорстменка.

На перекличке перед финальным забегом чемпионки не было, но кто-то видел, что она ушла в зал, поэтому прибежали будить: "На старт меня вывели полусонную. Я стартовала, но такая сонная и бежала. И когда за 150-200 надо было начинать финишировать, а это сделали другие, у меня промелькнула единственная мысль: "А куда они бегут? Я, например, никуда не спешила".

После этой неудачи Людмила в том же 1964 году завершила карьеру и вскоре начала работать тренером. Как признавалась спортсменка, в 1962-м она во второй раз вышла замуж, ее избранником стал известный баскетболист и тренер Виктор Гуревич, и ей уже хотелось находиться дома, с детьми.

Людмила тренировала и бегунов, и группу многоборцев. И ей нравилось. Огорчал лишь один момент: "В то время вошла в моду вся эта химизация спорта, а я не могла, у меня не поднималась рука делать то, что делали другие тренеры". Но ее воспитанники все равно добивались успеха, поэтому впоследствии олимпийская чемпионка получила заслуженного тренера Украины.

Долгое время Гуревич работала старшим тренером сборной Украины по Днепропетровской области. В этот период (с 1980 по 1991 годы) началось возрождение легкой атлетики в регионе, активно строились стадионы и манежи.

А вот когда Людмиле Ивановне пришлось переехать в Киев, где мужу предложили работу в "Строителе", ни в городском, ни в районном спорткомитетах должности для нее почему-то не нашлось. Но она не сильно расстроилась – главное, что муж был рядом. К тому же всегда можно было пойти на ее любимую рыбалку.

Кстати, познакомились спортсмены в Днепре на баскетбольной игре, а позже Виктор пришел в отель, где на сборах жила бегунья и пригласил ее в кино. Так все и началось. "Хорошая, известная, а характер такой, что от нее все бежали. А я как-то справился с таким характером. В быту она была благоразумная, а в спорте – азартная, вредная", – с улыбкой потом вспоминал муж.

После смерти мужа в сентябре 2020-го Людмила Гуревич жила вместе с семьей своего младшего сына Владимира в Израиле.

