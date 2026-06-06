Российская финалистка Roland Garros отказалась выступать за РФ и меняет гражданство

Финалистка юниорского Roland Garros и российская теннисистка Алиса Октябрева заявила о скором получении чешского гражданства и смене спортивной принадлежности. 17-летняя москвичка в интервью российским медиа отметила, что процесс оформления паспорта Чехии находится на завершающей стадии.

Видео дня

По словам Октябревой, она уже получила официальное одобрение на гражданство и ожидает завершения формальностей после возвращения в Чехию. Теннисистка подчеркнула, что рассчитывает получить новый документ в течение одного–двух месяцев.

На юниорском Roland Garros-2026 Алиса Октябрева вышла в финал, обыграв в полуфинале чешку Яну Ковачкову со счётом 5:7, 6:4, 6:3. В решающем поединке за титул Октябрева 6 июня сыграет против 15-летней китаянки Синьжань Сунь.

Алиса Октябрева живет в Чехии с одного года, считает Прагу своим домом и практически полностью использует чешский язык в повседневной жизни. По ее словам, на русском она общается только с родителями, а в России за всю жизнь была один раз – на юниорском турнире в Москве.

Она также рассказала, что процесс получения гражданства ранее затруднялся из-за политических изменений в Чехии и международной ситуации, однако позже процедура была возобновлена и получила поддержку, в том числе со стороны теннисного клуба "Спарта", где спортсменка тренируется с детства.

Как сообщал OBOZ.UA, в России после начала полномасштабного вторжения в Украину, наблюдается массовый отток спортсменов. Среди других известных теннисисток, которые сменили спортивное гражданство в последнее время и больше не представляют Россию:

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!