Российская теннисистка-чемпионка перед игрой с украинкой на Roland Garros отказалась выступать за Россию и получила паспорт Испании

Российская теннисистка Оксана Селехметьева получила испанский паспорт и теперь будет выступать за Испанию. Уже 25 мая 88-я ракетка мира сыграет на Roland Garros, где в первом круге ей будет противостоять вторая ракетка Украины Марта Костюк (15-я сеяная).

О смене спортивного гражданства перед стартом Открытого чемпионата Франции по теннису 23-летней спортсменки сообщило издание AS, позже информацию подтвердила Федерация тенниса Испании.

До этого Селехметьева, как и другие представители России и Беларуси, выступала на турнирах WTA и Grand Slam под нейтральным флагом.

Теннисистка уже несколько лет живет в Барселоне. С 2018 года она тренируется в испанской академии 4Slam Tennis, а сейчас работает с бывшей 119-й ракеткой мира Аной Алькасар. Вся команда спортсменки состоит из испанских специалистов.

Селехметьева родилась в городе Каменка Пензенской области, а теннисом начала заниматься в детстве после случайного визита на корты вместе с отцом. Позже она тренировалась в московской академии "Спартак" у Ларисы Преображенской и Евгении Куликовской.

На юниорском уровне россиянка входила в топ-10 мирового рейтинга. Она доходила до полуфиналов US Open и Roland Garros среди юниоров, а также выигрывала парные титулы на этих турнирах.

Прорыв во взрослом туре произошел в 2025 году. Тогда Селехметьева выиграла два турнира WTA 125 и впервые вошла в топ-100 мирового рейтинга.

Сама теннисистка ранее заявляла, что ее главная цель в карьере – победа на турнире "Большого шлема" и статус первой ракетки мира.

Накануне стало известно, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр сменит спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. 13-летний фигурист получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России и после одобрения ISU сможет участвовать в международных турнирах уже со следующего сезона.

