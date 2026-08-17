Роман Кличко с погибшей звездой Голливуда: почему любовь к актрисе, родившей боксеру дочь, не завершилась свадьбой

17 августа стало известно о неожиданной смерти известной голливудской актрисы и бывшей невесты Владимира Кличко Хайден Панеттьери. О трагедии в семье сообщил отец звезды сериалов "Герои" и "Нэшвилл". Причины смерти 36-летней Хайден не разглашаются, но в своё время Панеттьери стала очень близка украинцам благодаря длительным отношениям с Кличко-младшим и поддержке нашей страны в самые сложные времена.

Видео дня

OBOZ.UA вспомнил историю любви Хайден и легенды супертяжелого веса. Она была близка к свадьбе, но даже рождение ребенка не спасло отношения американо-украинской пары. После 9 лет совместной жизни звезды расстались, так и не дойдя до алтаря.

Голливудская крошка, снимавшаяся в рекламе чуть ли не с пеленок, встретила украинского гиганта в канун Нового года-2010 на "книжной вечеринке" общих друзей. "Вау, ты такой большой!" — позже вспоминала Хайден, как сделала комплимент Владимиру. "А ты — маленькая", — заметил Кличко, который был выше актрисы на 45 см и старше на 13 лет.

Однако ни значительная разница в росте, ни различия в культурах, в которых выросли украинец и американка, не смогли стать препятствиями на пути любви. Близкие к паре люди говорили, что чувства друг к другу у Владимира и Хайден вспыхнули чуть ли не мгновенно – и через несколько дней они уже вместе встречали Новый год.

С каждой неделей бурный роман актрисы и боксёра набирал обороты. И на закрытом концерте Леди Гаги в Майами пара уже не скрывала своих чувств, счастливо улыбаясь в объятиях друг друга. А в конце января влюбленные, держась за руки, вышли вместе на красную дорожку Best of Musical Gala в Гамбурге.

Но мировые СМИ и так называемые звездные эксперты не видели будущего у этой международной пары. Ведь им приходилось поддерживать свои чувства на расстоянии, поскольку Кличко готовился провести две важные защиты чемпионских титулов против американца Эдди Чемберса и нигерийца Сэмюэля Питера, а Хайден должна была сниматься в продолжении культового фильма "Крик".

Но Хайден и Владимир решили не сдаваться и встречались, как только выпадала свободная минутка, даже несколько раз ездили отдыхать вместе. Но, несмотря на это, отношения Кличко и Панеттьери больше напоминали американские горки. В прессе постоянно обсуждали их расставание. И первый серьёзный разлад произошёл весной 2011 года.

Тогда на странице братьев Кличко в Facebook о причинах разрыва с американкой рассказал сам Владимир: "Мы прекрасно провели время вместе, но нелегко поддерживать отношения между двумя континентами. Я очень уважаю Хайден как человека и как друга. И уверен, что мы сохраним дружеские отношения, несмотря на расставание".

Но американские и европейские СМИ утверждали, что разлучают пару вовсе не континенты, а новое увлечение актрисы. Ведь месяцем ранее 21-летнюю Хайден заметили в компании игрока в американский футбол Марка Санчеса из "Нью-Йорк Джетс". И это был не единственный случай, когда, находясь в отношениях с украинцем, блондинка проводила время в компании других мужчин.

Походки голливудской звезды не очень походили на "просто дружеские". А тут ещё New York Post сообщила, что Паннеттьери и ловелас Санчес "явно пытались скрывать свои чувства". Они шептались и пили один коктейль на двоих. Но вскоре звезда переключилась на другого красавца из американского футбола — Скотти Макнайта.

Отношения со Скотти длились полтора года, но распались в декабре 2012-го по инициативе актрисы, которая, по словам близких к звезде источников, очень часто думала о Кличко. Украинцу тем временем приписывали романы с моделью и актрисой Джессикой Уайт, а также телеведущей Назан Эккс, но Кличко ничего не подтверждал.

И как бы Макнайт ни пытался вернуть Хайден, предлагая примирение, через несколько месяцев звезду сериалов снова застали в объятиях Владимира Кличко. Уже осенью 2013 года пара объявила о помолвке, а Панеттьери хвасталась шикарным обручальным кольцом за 500 000 долларов с бриллиантом в 6 карат.

О серьёзности чувств Хайден свидетельствовал тот факт, что она даже приезжала в Киев, чтобы познакомиться с мамой жениха и поддержать братьев Кличко во время Евромайдана.

Свадьбу планировали на 24 августа 2014 года, в День Независимости Украины. Считалось, что её пришлось перенести, когда стало известно, что американская звезда беременна. Но, по словам актрисы, подготовку к торжеству отменил сам боксер.

"Мне казалось, что моё эго было полностью уничтожено за считанные секунды. У меня была целая папка с эскизами свадебных платьев. Мы ездили в Италию и встречались с Armani. Всё было подготовлено... Но лучший способ, который я смогла придумать, чтобы ответить ему тем же, – это просто проигнорировать это. Я не собиралась доставлять ему удовольствие, рассказывая, как сильно это меня разбило. Только спустя несколько лет набралась смелости спросить, почему", — рассказывала Хайден позже.

В своих мемуарах под названием "Это я: Расплата" Хайден писала, что вначале у них с Владимиром были хорошие отношения, но со временем начали возникать трудности из-за "разницы в мирах". И появление дочери не спасло ситуацию, а ухудшило положение американской звезды.

Кая-Евдокия родилась 9 декабря 2014 года в США. И появление девочки на свет заставило пару обосноваться в Лос-Анджелесе. Ожидалось, что вскоре новоиспеченные родители объявят новую дату свадьбы, но этого не произошло из-за нервного срыва Хайден. В книге актриса рассказывала о своей борьбе с алкогольной зависимостью и депрессией, которая накрыла её после рождения дочери. Проблема оказалась настолько серьёзной, что Паннеттьери пришлось пройти два курса реабилитации, из-за чего Владимир потребовал от бывшей возлюбленной отказаться от опеки над их общей дочерью Каей-Евдокией.

Это было непростое время для актрисы и боксёра, они всё реже появлялись на публике. Хотя Кличко проводил очень много времени с дочерью, давая невесте возможность отдохнуть.

"Для меня было особенно важно быть идеальной мамой, в частности из-за моих отношений с мамой и того, что я видела, как она себя вела. Я думала: "Вот этих ошибок я не повторю". Когда планы рухнули, наступила послеродовая депрессия, и я полностью потеряла контроль над собой. Вдруг я оказалась далеко не той мамой, которой, как я себе пообещала, должна была стать, и это было сокрушительным ударом", — признавалась актриса.

В какой-то момент показалось, что паре удалось наладить отношения. Владимир и Гайден вместе ездили отдыхать и счастливо улыбались в объектив камер, но дело шло к разводу. И в августе 2018 года этот факт подтвердила мать актрисы. А как иначе, если несколькими днями ранее Панеттьери сфотографировали босиком за руку с другим мужчиной?

Но бывшие влюбленные расстались в дружеских отношениях. Гайден в беседе с журналистами признавалась, что все равно считает украинца одним из главных мужчин своей жизни. И актриса не имела ничего против того, чтобы Кличко воспитывал их общую дочь в Киеве.

Кроме того, Гайден поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году: "Я лично была свидетелем силы украинского народа, который так упорно боролся за свою независимость и на протяжении многих лет отважно защищал свою страну. То, что делает Путин, — это абсолютный позор!"

"Этот ужасный момент в истории несет в себе страшный посыл: сообщение о том, что в наши дни, в 2022 году, можно нарушать права свободных людей и позволять таким автократам, как Путин, брать всё, что им вздумается. Я молюсь за свою семью и друзей там, а также за всех, кто борется", — написала в своих соцсетях американская актриса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!