Родившийся в Украине боксер победил брутальным нокаутом, повесив соперника на канаты. Видео

Родившийся в Новоселице (Чернивецкая область) полусредневес Максим Продан (23-2-1, 17 KO), живущий в Италии и выступающий под флагом Румынии, победил представителя Сербии Сладжана Драгишича (5-45-3, 3 КО). 6-раундовый поединок на боксерском шоу в албанской Тиране завершился досрочно.

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Уже в 4-й трехминутке 31-летний Продан мощным боковым ударом отправил своего оппонента в нокаут. От вылета за пределы ринга серба спасли лишь канаты.

Изначально экс-украинец должен был биться с аргентинцем Аланом Велазкезом (4-18-1, 1 КО), но тот снялся с поединка. Новый соперник был найден за день до шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 мая Продан проиграл нокаутом венесуэльцу Луису Энрике Ромеро (11-5-1, 7 КО). Бой на вечере бокса от Эдди Хирна в Милане завершился в седьмом раунде.

Стоит отметить, что в 2021-м Максим смог успешно защитить титул IBF International в полусреднем весе.

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