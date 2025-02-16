'Ривне' завершил домашний бабл победой над 'Запорожьем' в Суперлиге Favbet

БК "Ривне" победил "Запорожье" со счетом 86:67 в последнем матче домашнего бабла регулярного чемпионата Суперлиги. Этим матчем чемпионат пошел на международную паузу.

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Ровенская команда на правах хозяев площадки сразу захватила инициативу в матче и уверенно выиграла первую четверть 21:15. Во второй десятиминутке Запорожье сумело выровнять игру и несколько раз приближалось к расстоянию одной атаки, но подопечные Валерия Плеханова провалили вторую половину второй четверти, проиграв 2:14 и на большой перерыв уйдя, проигрывая 29:43.

Во второй половине матча Запорожье снова предприняло попытки вернуть интригу, но приближаясь на расстояние 6-7 очков позволяли сопернику выдавать хорошие периоды, позволявшие Ровно спокойно чувствовать себя в игре. Не помогли Запорожью ранние фол-ауты лидеров Ровно Алексея Соловьева и Дмитрия Тимощука – их партнеры не дали слабины и в целом уверенно провели концовку игры, доведя дело до победы.

Ровно в четвертый раз в сезоне обыграло Запорожье и защитило свою позицию в турнирной таблице от него, не дав с собой сравниться по количеству побед/поражений, а также поднявшись на четвертое место, обойдя Кривбасс.

Суперлига Favbet в целом идет на паузу, связанную с матчами сборной Украины по отбору на Евробаскет-2025, но 23 февраля Ровно сыграет со Старым Луцком игру регулярного чемпионата.

Самым результативным в Ровно стал Айзея Фуллер с 17 очками, Кран Морис Виллиамсон набрал 15 очков (из которых 13 в первой половине), а Род Браун оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов. В Запорожье 16 очков и 8 подборов в актив записал Илья Дмитренко.

Суперлига. Регулярный чемпион

Ровно, ДЮСШ-4

Ровно — Запорожье 86:67 (21:15, 22:14, 24:26, 19:12)

Ровно-ОШВСМ: Виллиамсон 15+6 подборов, Поносов 4, Тимощук 4, Гарбарь 2+10 подборов, Браун 11+10 подборов + 5 передач – старт; Фуллер 17, Головчик 16, Соловьев 11, Герасимчук 6, Чиж 0, Шептицкий 0.

Запорожье: Хохоник 11, Бах 11, Новиков 0, Буц 2, Никитин 4+5 подборов + 3 блок-шота – старт; Дмитренко 16+8 подборов, Кабанов 9+3 подбора, Моо 8+6 подборов, Николайчук 4, Петренко 2, Величко 0.