'РФ будет использовать против нас': Украина провела сборную на Олимпиаду, а глава НОК рассказал о сложностях подготовки и как вести себя с россиянами

27 января в Олимпийском доме состоялись официальные проводы сборной Украины на зимние Игры-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В Италии будут соревноваться 46 атлетов под сине-желтым флагом в 11 видах спорта. Наибольшее представительство у нас в биатлоне и санном спорте – по 10 атлетов. Но самые большие медальные надежды на девять фристайлистов, ведь украинцы трижды поднимались на пьедестал Кубка мира в этом сезоне, а Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк становились победителями этапов.

По словам президента НОК Вадима Гутцайта, уже само участие нашей страны в соревнованиях во время военных действий и безумных разрушений является победой. Но даже в такое время, для наших атлетов было сделано все возможное для хорошей подготовки. И надежда на высокие места и награды, конечно, есть. А сейчас у сборной Украины 9 медалей с зимних Игр в трех видах спорта – биатлоне, фигурном катании и фристайле.

"Благодаря силам обороны Украина будет представлена на Олимпийских играх. Многие нам вообще не верили в начале войны, но мы прошли уже в Париж-2024, где завоевали 12 наград. И сейчас мы будем проходить уже зимнюю Олимпиаду, и там будет наш флаг. И это уже победа", – считает председатель НОК.

"Относительно спортсменов, настроение у всех замечательное. Все, слава Богу, здоровы, спокойно готовились, находились на европейских базах, где нам дали возможность тренироваться. И подготовка прошла нормально, на профессиональном уровне. Поэтому будем надеяться, что сейчас наши атлеты сделают все возможное, чтобы попасть на Олимпиаде в топ-8, в финалы в своих видах. И дай Бог, чтобы кто-то поднялся на пьедестал", – отметил Гутцайт.

Но, конечно, кровопролитная война, которая продолжается на территории страны, влияет на подготовку спортсменов.

"Нет света, тепла, горячей воды. Каждый день воздушные тревоги, летят ракеты, летят бомбы, разрушают города, разрушают дома, убивают простых людей, женщин, детей. Это все влияет на каждого украинца и на каждого атлета", – подчеркнул председатель НОК.

"Некоторые виды спорта определенные тренировочные сборы проводили внутри страны. Затем они выезжали уже на зимние террасы, ведь во время воздушных тревог, по рекомендациям, нужно закрывать все наши спортивные объекты. Поэтому почти все готовились за границей. Но мы сделали все, чтобы они комфортно доезжали до своего кластера, где будут выступать. Мы видели, где они будут жить и питаться. То есть вся логистика проработана с федерациями и с главными тренерами", – рассказал Гутцайт.

Поскольку разными путями, в том числе и через Спортивный арбитражный суд в Лозанне, РФ выбила право участия в ОИ-2026 для своих "нейтральных" спортсменов, а затем выцарапала 13 лицензий, остро стоит вопрос провокаций со стороны посланцев Кремля.

"На Олимпиаде-2024 в Париже было 15 россиян и 16 белорусских атлетов, но вообще без флагов и национальной символики. Сейчас похожая ситуация благодаря нашим партнерам из Международного олимпийского комитета, которые продолжают свою рекомендацию. А нам уже нужно было работать над отстранением тех атлетов, которые имеют отношение к войне или к ее поддержке – были ли с их стороны какие-то высказывания по этому поводу, принимали ли они участие где-то в мероприятиях в поддержку войны", – заметил функционер.

По словам главы НОК, в вопросе по проверке российских и белорусских атлетов Украина сотрудничала с международными федерациями и МОК.

"Мы писали письма, я много раз звонил, мы получали от них информацию. И во многих видах спорта некоторых атлетов из стран-агрессоров не допустили, а Международная федерация хоккея вообще отстранила эти команды от участия в Олимпиаде, как и биатлон. Поэтому, к сожалению, мы увидим в Италии нейтральных атлетов, но не в том количестве, в котором они всегда бывают на Олимпиадах", – резюмировал Гутцайт.

Президент НОК отметил, что еще перед Играми в Париже для наших спортсменов были разработаны рекомендации по обращению с "нейтральными": "Чтобы они не обращали внимание на какие-то провокации, потому что они будут использовать любые ситуации против нас. А потом будут показывать миру, что это мы провоцируем. А мы едем туда участвовать и поднимать наш флаг, чтобы на открытии весь мир снова увидел страну, которая бьется за свою независимость. И это будет главный месседж для каждого атлета – не обращать внимания на этих спортсменов".

