Чемпион Украины устроил бунт в сборной из-за непопадания на Олимпиаду-2026

Знаменитый украинский горнолыжник Тарас Филяк публично оспорил решение о составе сборной Украины на зимние Олимпийские игры 2026 года. 23-летний уроженец Прикарпатья заявил, что действующая система отбора является несправедливой и фактически лишила его шансов попасть на Игры в Италии.

Филяк сообщил, что обратился в Национальный олимпийский комитет Украины и Федерацию лыжного спорта Украины после того, как узнал, что окончательное решение по кандидату на Олимпиаду уже принято. По его словам, ключевым фактором отбора стали результаты юниорского чемпионата мира, в котором он не мог участвовать, а значит, не имел возможности набрать решающие очки.

"Решение относительно спортсмена, который будет представлять Украину на Олимпийских играх 2026 года по горнолыжному спорту, уже принято. По этим критериям я не был отобран, поскольку при подсчете преимущество было предоставлено результатам юниорского чемпионата мира. Я не имел возможности участвовать в юниорском чемпионате мира, соответственно – не мог набрать юниорские пункты, которые стали решающими в отборе", – написал Филяк в Instagram.

Спортсмен подчеркнул, что его результаты на взрослых международных стартах, включая этапы Кубка Европы и участие в Кубке мира, не стали определяющими, хотя именно они, по его мнению, наиболее объективно отражают уровень готовности к Олимпиаде. При этом Филяк отметил, что его обращение не направлено против других кандидатов.

"Речь идет исключительно о критериях отбора, которые, по моему убеждению, должны базироваться на взрослых международных результатах и равных условиях для всех кандидатов", – подчеркнул горнолыжник.

Федерация лыжного спорта Украины в официальном заявлении отвергла претензии спортсмена и заявила, что система отбора была утверждена заранее и является прозрачной. В ФЛСУ напомнили, что критерии были согласованы техническим комитетом еще в апреле 2025 года, утверждены Минмолодьспортом и НОК Украины и опубликованы в открытом доступе, а все расчеты проверялись несколькими структурами.

"Упродовж 9 місяців з дня публікації системи відбору жоден спортсмен чи тренер не звернувся з приводу її непрозорості чи несправедливості. Будь-які зміни після завершення кваліфікаційного періоду порушили б права інших спортсменів", – говорится в заявлении федерации.

В ответ Филяк заявил, что комментарий ФЛСУ содержит недостоверную информацию, и настаивает, что возражения по поводу критериев звучали еще до их окончательного утверждения.

По его словам, официальное обращение было направлено в апреле 2025 года, а во время рабочих совещаний старший тренер сборной Тимофей Ершов публично предлагал исключить из критериев результаты юниорского чемпионата мира.

"Усі вищезазначені факти були проігноровані. У зв’язку з цим просимо Федерацію лижного спорту України та Національний олімпійський комітет належним чином відреагувати на ситуацію та переглянути чинні критерії відбору", – заявил Филяк.

23-летний спортсмен также опубликовал скриншоты переписки с генеральным секретарем ФЛСУ Юлией Сипаренко и фрагмент видеоконференции, где обсуждался спорный пункт критериев.

Тарас Филяк еще в юниорском возрасте неоднократно становился чемпионом и призером Украины в технических дисциплинах, а после перехода во взрослый спорт закрепился на международном уровне.

Высокие позиции в рейтинге FIS и успешные выступления за рубежом, включая подиумы на этапах Кубка Южной Америки, сохраняют за ним статус одного из ведущих горнолыжников Украины.

