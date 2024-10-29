Результаты "Золотого мяча-2024": за кого голосовала Украина
Многолетний член жюри издания France Football Игорь Линник поддержал итоги голосования за лучшего игрока мира и премию "Золотой мяч", вручение которой состоялось накануне в Париже. Украинский журналист назвал победу полузащитника сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри торжеством справедливости.
Об этом Линник написал на своей странице в социальной сети Facebook. Представитель СМИ опубликовал свой топ-10 игроков, которым он отдал свои голоса, подчеркнув, что семь из его номинантов в итоге финишировали в первой десятке по результатам опроса журналистов со всего мира.
"Победа Родри в исторически самой главной номинации – это свидетельство высочайшего профессионального уровня коллегии нашего интернационального жюри", – написал Линник.
ЗА КОГО ПРОГОЛОСОВАЛА УКРАИНА НА ЦЕРЕМОНИИ "ЗОЛОТОЙ МЯЧ-2024"
- Родри ("Манчестер Сити", сборная Испании)
- Дани Карвахаль ("Реал", сборная Испании)
- Джуд Беллингем ("Реал", сборная Англии)
- Винисиус Жуниор ("Реал", сборная Бразилии)
- Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании)
- Флориан Вирц ("Байер", сборная Германии)
- Лаутаро Мартинес ("Интер", сборная Аргентины)
- Фил Фоден ("Манчестер Сити", сборная Англии)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ/"Реал", сборная Франции)
- Адемола Лукман ("Аталанта", сборная Нигерии)
Напомним, что главным событием "Золото мяча-2024" кроме самих итогов голосования, стал демарш представителей "Реала". Буквально за час до вылета в Париж "сливочные" в составе Винисиуса Жуниора, вратаря Андрея Лунина, главного тренера Карло Анчелотти и президента Флорентино Переса отказались от посещения церемонии.
Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, какое место занял нападающий сборной Украины Артем Довбик в голосовании за "Золотой мяч-2024".
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