Результаты 'Золотого мяча-2024': за кого голосовала Украина

Многолетний член жюри издания France Football Игорь Линник поддержал итоги голосования за лучшего игрока мира и премию "Золотой мяч", вручение которой состоялось накануне в Париже. Украинский журналист назвал победу полузащитника сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри торжеством справедливости.

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Об этом Линник написал на своей странице в социальной сети Facebook. Представитель СМИ опубликовал свой топ-10 игроков, которым он отдал свои голоса, подчеркнув, что семь из его номинантов в итоге финишировали в первой десятке по результатам опроса журналистов со всего мира.

"Победа Родри в исторически самой главной номинации – это свидетельство высочайшего профессионального уровня коллегии нашего интернационального жюри", – написал Линник.

ЗА КОГО ПРОГОЛОСОВАЛА УКРАИНА НА ЦЕРЕМОНИИ "ЗОЛОТОЙ МЯЧ-2024"

Родри ("Манчестер Сити", сборная Испании) Дани Карвахаль ("Реал", сборная Испании) Джуд Беллингем ("Реал", сборная Англии) Винисиус Жуниор ("Реал", сборная Бразилии) Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании) Флориан Вирц ("Байер", сборная Германии) Лаутаро Мартинес ("Интер", сборная Аргентины) Фил Фоден ("Манчестер Сити", сборная Англии) Килиан Мбаппе (ПСЖ/"Реал", сборная Франции) Адемола Лукман ("Аталанта", сборная Нигерии)

Напомним, что главным событием "Золото мяча-2024" кроме самих итогов голосования, стал демарш представителей "Реала". Буквально за час до вылета в Париж "сливочные" в составе Винисиуса Жуниора, вратаря Андрея Лунина, главного тренера Карло Анчелотти и президента Флорентино Переса отказались от посещения церемонии.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, какое место занял нападающий сборной Украины Артем Довбик в голосовании за "Золотой мяч-2024".

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