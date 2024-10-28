Лунин с 'Реалом' бойкотировали церемонию 'Золотого мяча' – СМИ

Представители мадридского "Реала" решили бойкотировать церемония вручения "Золотого мяча" 2024 года, которая состоится 28 октября. Президент, игроки и тренер испанского суперклуба отказались от поездки в Париж, где пройдет мероприятие, после того, как узнали, что форвард команды Винисиус Жуниор не получит награду.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, написал известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо. По его данным, глава "Реала" Флорентино Перес, сам Винисиус, украинский вратарь команды Андрей Лунин и тренер "сливочных" Карло Анчелотти остаются в Мадриде.

Отметим, что в этом году в список 30 претендентов на награду вошел форвард сборной Украины и лучший бомбардир чемпионата Испании минувшего сезона Артем Довбик, который сейчас выступает за итальянскую "Рому". Лунин же может получить награду лучшему вратарю сезона.

Напомним, в минувшем году "Золотой мяч" получил форвард сборной Аргентины и американского "Майами" Лионель Месси, для которого это была уже восьмая награда в карьере. Кроме того, OBOZ.UA рассказывал, как определяется обладатель "Золотого мяча-2024".

Как сообщал OBOZ.UA, на выходных Винисиуси Жуниор и Андрей Лунин вместе с мадридским "Реалом" потерпел грандиозное фиаско в Эль-класико с "Барселоной", проиграв на своем поле 0:4.

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