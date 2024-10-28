Назван обладатель 'Золотого мяча-2024': церемония ознаменовалась скандалом, а победитель пришел на костылях

Полузащитник "Манчестер Сити" Родриго Эрнандес стал обладателем "Золотого мяча" 2024 года, церемония вручения которого прошла 28 октября в столице Франции Париже. Победитель чемпионата Европы в составе сборной Испании опередил своих конкурентов в 68-м по счету голосовании в истории.

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Родриго, который в начале сезона получил разрыв крестообразных связок, из-за чего в Париже появился на костылях, опередил сразу трех представителей "Реала" – бразильца Винисиуса Жуниора, англичанина Джуда Беллингема и испанца Даниеля Карвахаля.

Главным событием мероприятия кроме объявления результатов стал демарш представителей "Реала". Буквально за час до вылета в Париж "сливочные" в составе самого Винисиуса, вратаря Андрея Лунина, главного тренера Карло Анчелотти и президента Флорентино Переса отказались от посещения церемонии.

Причиной такого радикального шага стало то, что в Мадриде посчитали несправедливыми результаты голосования. В "королевском клубе" назвали неуважением то, что награду получил не Винисиус.

Отметим, что мадридский "Реал" был назван лучшей командой сезона, а Анчелотти – тренером года. Команда из столицы Испании выиграла чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, какое место занял нападающий сборной Украины Артем Довбик в голосовании за "Золотой мяч-2024".

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