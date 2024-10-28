Стало известно, какое место занял Довбик в голосовании за 'Золотой мяч'

Нападающий сборной Украины Артем Довбик занял последнее место в голосовании за лучшего футболиста мира – "Золотой мяч". Церемония вручения приза 2024 года проходит в столице Франции Париже в понедельник, 28 октября.

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Наш соотечественник вошел в список 30 номинантов на награду. В итоге вместе со своим немецким партнером по итальянской "Роме" Матсом Хуммельсом украинец занял 29-е место.

27-летний уроженец Черкасс стал первым украинцем за 18 лет, номинированным на "Золотой мяч". Последним представителем нашей страны, который попадал в список номинантов, был Андрей Шевченко.

В 2006-м Андрей провел потрясающий сезон в "Милане", забив 28 голов за 40 матчей во всех турнирах, За два года до этого форвард итальянского гранда завоевал престижный трофей.

Довбик в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив в составе "Жироны" 24 гола. После этого украинский форвард за 30,5 миллионов евро и шесть млн бонусов перебрался в "Рому". В ее футболке Артем уже успел забить пять голов и сделать одну результативную передачу в 12 матчах.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин и мадридский "Реал" решили бойкотировать церемонию "Золотого мяча".

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